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Российская экономика: 5 причин настраиваться на лучшее и 5 причин не терять связь с реальностью

Восстановление экономики России идет в форме буквы «L» – так считают специалисты аналитического управления ПАО «Росбанк». Какие факторы, по мнению аналитиков, вселяют оптимизм, а что не дает надеяться на бурный рост?

5 причин настраиваться на лучшее …

1. Динамика промышленного производства остается в положительной зоне

+0.3% г/г по итогам янв.-сен.16. Рост наблюдается в добывающих отраслях (+2.4% г/г), химии (+4.6%), пищевой промышленности (+2.2%), машиностроении (+3.7%).

2. Инфляция продолжает замедляться

– 6.4% г/г в сентябре 2016 г. – благодаря жесткой политике ЦБ и Минфина, а также слабости потребительского спроса.

3. Динамика реальных заработных плат улучшается

+0.4% г/г по итогам янв.-сен.16. Помогают более низкий темп инфляции вкупе с индексацией заработных плат в отдельных секторах (финансы +13.0% г/г за янв.-июл.16).

4. Рубль стабилизировался против доллара США ниже отметки 65 благодаря относительному спокойствию на нефтяном рынке и покупке российских финансовых активов нерезидентами.

5. Банк России дважды понизил ключевую ставку до 10.0% годовых по мере улучшения внешних условий и снижения инфляционных ожиданий.

… И 5 причин не терять связь с реальностью

1. Объем инвестиций продолжает снижаться

-4.3% г/г по итогам 1п’16 – компании предпочитают сберегать генерируемую прибыль (8.6 трлн руб. в 2015 г. и 5.7 трлн руб. за 1п’16).

2. Потребительская активность остается слабой

Оборот розничной торговли снизился на 5.4% за янв.-сен.16 – а индикаторы потребительских настроений остаются на многолетних минимумах.

3. Давление на заработные платы в сторону повышения выглядит сдержанным из-за продолжающейся бюджетной консолидации и трудностей с индексацией оплаты труда в госсекторе (на 2016 год ожидается дефицит консолидированного бюджета в 4.3% ВВП).

4. Дальнейшее укрепление рубля будет затруднено из-за рисков со стороны нефтяных цен и возобновления операций ЦБ и/или Минфина на валютном рынке.

5. Банк России не будет спешить с дальнейшим смягчением процентной политики, обращая внимание на все еще высокие инфляционные ожидания и многочисленные риски достижения среднесрочной цели по инфляции в 4%.