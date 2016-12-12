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Придержать кошельки. Предновогодняя закупка откладывается

После двух месяцев бурного повседневного шопинга в ноябре россияне решили немного придержать кошельки, видимо, готовясь к неизбежной предновогодней закупке в декабре.

По данным исследовательского холдинга Ромир, полученным на основе скан-панели домохозяйств *Romir Consumer Scan Panel, в ноябре объем общих повседневных расходов россиян остался практически на уровне октября, сократившись всего на -0,6% за месяц. Однако вместе с ноябрьской инфляцией в 0,4% реальное сокращение расходов оказалось равно одному проценту.

В годовом выражении расходы россиян в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 5,8%, что точно совпадает с уровнем накопленной инфляции за период. Таким образом, реальные расходы наших соотечественников, то есть «очищенные» от инфляции, в ноябре полностью совпали с показателем прошлого года.

Обычно в ноябре во все предыдущие годы отмечался рост расходов относительно октября. В какие-то годы более бурный, как например, в 2012 и 2014, а в другие годы – небольшой, как в 2013 и 2015. Однако рост фиксировался, и объяснением этому служило начало предновогодней закупки. В этом году роста в целом по стране не случилось, хотя в отдельных типах городов и регионов ноябрьские расходы все же превысили октябрьские показатели.

Возможно, после двух месяцев бурного шопинга россияне решили несколько сэкономить перед неизбежными декабрьскими тратами. Согласно отчету Росстата, в ноябре цены продолжили расти на плодоовощную продукцию, особенно на помидоры и огурцы. Подорожание коснулось даже картошки и лука. Прибавила в цене и молочная продукция.

Потребители отреагировали на это повышением среднего чека на 1,5%, что на фоне общего сокращения расходов говорит о том, что россияне несколько реже ходили в магазин в прошедшем месяце.

Города и регионы

Если бы не москвичи и в целом жители Центрального ФО страны, то, скорее всего, общее падение расходов в ноябре оказалось бы еще ощутимее. Так, расходы жителей центральной части страны за месяц увеличились на 6%, а за год они выросли на 10,8%. Москвичи же в ноябре продемонстрировали рост расходов на 5,6% относительно октября и на 7% по сравнению с ноябрем прошлого года.

А вот северная столица и северо-запад в целом продемонстрировали в ноябре обратную динамику. Питерцы свои расходов в ноябре не изменили относительно предыдущего месяца, а в целом в округе повседневные траты сократились за месяц на -8,7%.

Еще одним регионом, где в ноябре расходы жителей сократились значительно, оказалась Сибирь и Дальний Восток, которые показали минусовую динамику за месяц на -13%. За год расходы в той части страны выросли на 3,3%, но до накопленной инфляции этот рост явно не дотягивает.

В остальных регионах страны в ноябре был зафиксирован рост общих расходов: на 1,2% в Поволжье, на 1,3% в Южном ФО и на 4,1% на Урале. Однако в разрезе года роста, превосходящего инфляцию, не получилось: всего 3,3% на юге страны, нулевые изменения на Урале и -4,5% в Приволжском ФО.

* Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 35 000 россиян, 13 000 домохозяйств в 180 городе с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в он-лайн режиме поступают в базу данных скан-панели.