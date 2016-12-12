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Россияне уверены, что наиболее оптимальный возраст для начала планирования своей пенсии, после 45 лет

Большинство россиян допенсионного возраста рассчитывают на государственную пенсию, и 70% возлагают ответственность за достойный размер пенсии на государство. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в октябре 2016 г.

78% россиян допенсионного возраста рассчитывают жить на любую государственную пенсию по достижении пенсионного возраста. Половина опрошенных (49%) планируют продолжить трудовую деятельность, рассчитывая на собственные заработки. Сбережения в качестве источника дохода на пенсии указали 39% опрошенных. Еще четверть надеются на помощь детей, а каждый пятый – на заработки супруга или супруги (18%). Самыми непопулярными источниками стали доходы от продажи имущества, дополнительная пенсия от работодателя и наследство – каждый из них набрал не более 10%.

Только 8% наших сограждан уверены, что их пенсии хватит на жизнь. Еще 39% опрошенных надеются на это, но уверенности у них нет. 43% выражают беспокойство, что не смогут свести концы с концами, когда выйдут на пенсию. Каждый десятый затруднился ответить на вопрос.

Большинство россиян (63%) полагают, что наиболее оптимальный возраст для начала планирования своей пенсии, — после 45 лет. При этом мужчины указывают возраст старше 45 лет значительно чаще, чем женщины (69% против 57% соответственно). Каждый пятый считает, что начинать копить на пенсию нужно с 35 до 44 лет (19%), еще 13% считают, что это надо делать возрасте 25-34 лет.

70% россиян придерживаются позиции, что государство несет ответственность за достойный уровень пенсии человека, достаточный для поддержания привычного уровня жизни (37% полагают, что только государство, и еще 33% указывают вариант «скорее государство, чем сам человек»). Такое мнение наиболее часто выражают пенсионеры (82%). Только 24% опрошенных понимают, что человек в большей степени сам отвечает за то, чтобы размера его пенсии хватило для привычного образа жизни.

Екатерина Корконосова, руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ: «Патерналистский менталитет характерен для россиян с давних времен. Индивидуалистический западный подход с трудом прививается на нашей почве. Идея личной ответственности за свою пенсию пока не находит отклик у населения. Как показывают исследования только 35% российских граждан имеют хоть какую-то пенсионную стратегию, остальные надеются на авось и государство. Этому во многом способствовали изменения в пенсионной системе изменения – 79% опрошенных в прошлом году заявили, что не видят смысла планировать свою пенсию в постоянно меняющихся условиях. Для формирования привычки долгосрочного финансового планирования обществу нужна прежде всего стабильность законодательства и уверенность, что все накопления не будут «заморожены».