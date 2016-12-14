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Ипотека: ставки вернулись на уровень начала 2014 года

По итогам 10 месяцев выдано 675 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,15 млрд рублей. Это – больше, чем за весь 2015 год и соответствует предварительным оценкам, которые АИЖК давало ранее.

Средняя ставка выдачи снизилась в сентябре до 12,4%, а разница в ставках на первичном и вторичном рынках составляет менее 1,5 п.п.

Важным событием для рынка стало снижение ключевой ставки Банка России до 10%. Ситуация c фондированием нормализовалась, а конкуренция за качественных ипотечных заемщиков выросла (доля кредитов с просрочкой 90+ в ипотечном сегменте составляет менее 2,9%, что в 5,3 раза ниже уровня просрочки по другим, неипотечным, кредитам населению).

Все участники рынка ипотеки активно снижают ставки, которые уже вернулись на уровень начала 2014 года: с начала года снижение составило 1,5-2,5 п.п. Кредит без господдержки можно получить по ставке от 11-11,5%, а средний уровень ставок вторичного рынка – 12,5%.

Банки за свой счет продлевают действие условий ставшей популярной у заемщиков программы субсидирования: получить кредит на условиях программы можно и в следующем году, если заявка одобрена до конца 2016 года.

Частные банки, которые более гибко реагируют на изменения, активно наращивают свою долю на ипотечном рынке: если в январе-октябре 2015 года государственные банки выдали 82% всех кредитов, то за 10 мес. 2016 г. – менее 79%.

Фото А. Федорова

В октябре 2016 года выдано около 73 тыс. кредитов на 124 млрд рублей (+12% к октябрю 2015 г.).

Благодаря программе субсидирования, активно развивалось кредитование на цели приобретения строящегося жилья под залог прав по договорам долевого строительства: по итогам 10 месяцев 2016 года доля таких кредитов достигла 39% в общем объеме выданной ипотеки (рост в 2,5 раза за 2 года), а в отдельных регионах, например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, более половины всех ипотечных кредитов выдаются на строящееся жилье.

За время реализации программы субсидирования (март 2015 – октябрь 2016) выдано 451 тыс. ипотечных кредитов на сумму 812,4 млрд рублей (36% выдачи ипотеки за этот период). Населением приобретено 22,6 млн кв. м жилья, а объем привлеченных средств в строительство составил 1,3 трлн рублей (в т.ч. 37% - средства населения).

Снижение объемов жилищного строительства в целом (-6,4% за 10 мес.) связано исключительно с падением объемов строительства индивидуальных домов (-14%). Ввод многоквартирного жилья сохраняется на уровне прошлого года.