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В Иркутской области пенсионерка перевела аферистам 600 тыс. рублей за "снятие порчи"

Фото: dnpr.com.ua

Накануне в дежурную часть отдела полиции No 2 Управления МВД России по г. Ангарску обратился 68-летний ангарчанин. Мужчина рассказал, что его 71-летняя жена увидела по одному из телеканалов объявление о снятии порчи.

По указанному телефону женщина договорилась с неизвестной о снятии «порчи», и, по ее просьбе, перевела 600 тысяч рублей. Позже пенсионеры поняли, что попала в руки мошенников и обратилась в полицию.

Предварительно установлено, что номер телефона, на который позвонила ангарчанка, зарегистрирован в Московской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.