Новости

Больше половины иркутских предпринимателей в торговле получают за год выручку не более 200 тыс. руб.

Большую роль в удовлетворении покупательского спроса и создании конкуренции в торговле играют индивидуальные предприниматели, торгующие на рынках, ярмарках, в магазинах и киосках. По данным Иркутскстата, в Приангарье число индивидуальных предпринимателей уже превысило отметку в 20 тысяч.

По статистике, наиболее часто индивидуальные предприниматели прибегают к услугам помощников в количестве от 2 до 5 человек. Но бывает до 10 работников и более. С учетом наемных работников и помогающих членов семьи общая численность занятых индивидуальным предпринимательством в сфере розничной торговли Иркутской области – около 70 тысяч человек.

56% предпринимателей в торговле получают за год относительно небольшую выручку (до 200 тыс. руб.), сумму свыше 1 млн рублей имеет лишь каждый девятый из них.

Торговый оборот предпринимателей наполовину обеспечен продажей непродовольственных товаров, другую половину оборота составляют пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия.

Предприниматели, торгующие вне рынков и ярмарок, формируют 27% оборота розничной торговли Приангарья.