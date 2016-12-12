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Иркутская область заняла 21-е место по количеству НКО

В Приангарье некоммерческие объединения граждан развиваются довольно успешно Об этом можно судить по доле таких объединений в их общем количестве в Сибирском федеральном округе – 15,6% при удельном весе населения 12,5%.

Всероссийской сельскохозяйственной переписью в Иркутской области учтено 1182 объединения, в том числе 991 садоводство, 25 огороднических и 166 дачных объединений.

Их средний размер крупней сложившегося в целом по стране: для садоводств 21,5 га против 14,6, огородничеств – 11,8 и 10,0 и дачных объединений – 24,7 против 16,0 га.

Согласно данным Иркутскстата, в российском рейтинге Иркутская область занимает 21-е место (из 87 регионов) по количеству НКО и их средней площади, а в границах Сибири – соответственно 3 и 5 место. При этом дачные объединения Иркутской области – самые крупные в Сибирском Федеральном округе.

Интересен факт. что дачных сообществ нет в Омской области, а в республиках Алтай и Бурятия не практикуется коллективное огородничество.