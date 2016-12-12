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Иркутскгеофизика провела геофизические исследования при строительстве скважины на перспективном на углеводороды участке в Иркутской области

Росгеология закончила геофизические исследования при строительстве скважины на перспективном на углеводороды участке в Иркутской области

АО «Иркутскгеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) провело комплексные геофизические исследования при строительстве разведочной скважины № 2 Нарьягинского месторождения.

Перспективный на углеводороды объект расположен на территории Усть-Кутского и Казачинско-Ленского районов на севере Иркутской области.

Работы проводила Осинская каротажная партия АО «Иркутскгеофизика» по договору, заключенному в марте 2016 года с компанией-недропользователем.

Во время геофизических исследований (ГИС) специалисты партии уточнили геологический разрез, провели детальные исследования в осинском, усть-кутском и парфеновском горизонтах, прострелочно-взрывные работы и сварбирование скважины.

На основании проведенных ГИС геологами были выделены и определены коллекторы, оценено их насыщение.

Окончательные заключения по результатам исследований «Иркутскгеофизика» представила заказчику.