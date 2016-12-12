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Более 62 млн рублей задолженности по зарплате взыскано с трех организаций Иркутска

Решениями мировых судей и также комиссии по трудовым спорам выданы исполнительные документы о взыскании заработной платы в пользу 722 работников ООО «Восток ЛТД», ООО «Инвестиционно-строительная компания «Центр» и ООО «ВостСибБурнефть».

Руководители данных предприятий не рассчитывалить с наемным персоналом, несмотря на наличие постановления о возбуждении исполнительных производств, обязывающие их это сделать.

В рамках многочисленных исполнительных производств судебные приставы наложили арест на автомобильный транспорт организаций и обратили взыскание на деньги, находящиеся на расчетных счетах фирм.

Благодаря этому работники, чей труд не оплачивался с 2015 года, смогли получить зарплату в сумме 62 млн 402 тыс. рублей, пишет пресс-служба УФССП России по Иркутской области.