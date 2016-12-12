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«АктивКапитал Банк» наращивает объем выданных банковских гарантий

С начала года объем выданных банковских гарантий «АктивКапитал Банка» вырос более чем на 30% и на 1 декабря составил 5 млрд рублей.

В начале декабря Банк установил лимит ЗАО «Нефтефлот» на предоставление банковских гарантий на общую сумму 450 млн рублей, с целью обеспечения возврата авансовых платежей по контракту на строительство и поставку судна «Святой князь Владимир». Контракт заключен между ЗАО «Нефтефлот», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и ООО «Петротанкер».

Основная деятельность ЗАО «Нефтефлот» - судоремонт и судостроение. Предприятие работает с 1958 года. Имеет опыт реновации судов класса «Волганефть», с 2012 года приступило к строительству судов класса «река-море». В июле 2016 года спущен на воду танкер проекта RST-11, соответствующий требованиям конвенции «MARPOL-73/79».