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За год выпущено более 100 000 карт «РЖД-Masterсard-Альфа-Банк», за баллы совершены десятки тысяч бесплатных поездок по России

Более 100 000 держателей ко-брендовой карты «РЖД-Masterсard-Альфа-Банк» − таковы результаты работы в первый год сотрудничества в рамках программы Альфа-Банка, «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) и Mastercard*. Эта карта стала первым совместным проектом партнеров и впервые на российском рынке предоставила возможность накапливать баллы для обмена на проезд в поездах РЖД как с дебетовых, так и с кредитных карт.

За год держатели карты накопили более 120 миллионов баллов — на них более 9 000 раз можно проехать из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, а если взять протяженность этого пути — то получится более 600 поездок туда-обратно от Москвы до Владивостока. Самыми популярным маршрутом по покупке билетов за баллы стал Москва−Санкт-Петербург−Москва: за год по нему проехали около 34 тысяч человек. Второе по востребованности — сообщение между Москвой и Нижним Новгородом, далее следуют поездки в Самару, Казань, Киров, Саратов и Ярославль.

По словам члена правления, руководителя блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Михаила Повалия, у клиентов банка большой популярностью пользуются транспортные ко-брендовые карты. «В общем портфеле выпущенных ко-брендовых карт они занимают более 40%. В России железнодорожный транспорт является одним из наиболее популярных для перемещения по стране, им активно пользуются как для туристических, так и деловых поездок. Более 20% всех карт „РЖД-Masterсard-Альфа-Банк“ открывают новые для банка клиенты. Именно поэтому мы продолжаем развивать это направление в линейке банковских продуктов, и предлагаем нашим клиентам карту с программой лояльности „РЖД Бонус“. Уверен, что она и в дальнейшем будет пользоваться популярностью».

«Наш проект с Федеральной пассажирской компанией и Альфа-Банком развивается успешно. Это значит, что мы сделали интересное предложение, и клиенты оценили возможности и преимущества этой уникальной в своем роде карты, — отмечает Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. — Мы рады, что для многих карта „РЖД-Mastercard-Альфа-Банк“ стала постоянным спутником в поездках, надежным инструментом для оплаты повседневных покупок, а также средством сбережения семейного или личного бюджета. С Mastercard самые разные вопросы решаются просто, быстро и безопасно».

Заместитель генерального директора АО «ФПК» Дмитрий Горбатов прокомментировал: «Мы рады отметить факт стабильного роста интереса пассажиров к программе „РЖД Бонус“: в этом году ее участниками стали более полумиллиона человек. Популярности программы, безусловно, способствует постоянная работа компании над внедрением новых видов сервиса для пассажиров и реализация совместных проектов с партнерами. Многие из участников „РЖД Бонус“ стали пользоваться дополнительными способами накопления баллов с помощью ко-брендовых банковских карт. Накопленные баллы пассажиры успешно обменивают на премиальные поездки. За 11 месяцев 2016 года оформлено свыше 170 тысяч премиальных билетов. Это на 35% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года».

Карта «РЖД-Masterсard-Альфа-Банк» удобна в использовании благодарятехнологии бесконтактной оплаты Mastercard и выгодна для тех, кто путешествует на поездах: с ее помощью можно быстро накопить баллы на бесплатные премиальные билеты. Программой «РЖД Бонус» и ко-брендовыми картами Альфа-Банка пользуются не только отправляющиеся в командировки бизнесмены, но и пенсионеры, и семейные пары с детьми, а также молодежь. Пятая часть всех открытых карт — кредитные.

По желанию клиента карта может быть стандартной, золотой или платиновой. Накопить на премиальную поездку картой «РЖД-Masterсard-Альфа-Банк» достаточно просто. Ведь благодаря ей баллы «РЖД Бонус» начисляются не только за поездки на поезде, но и за повседневные покупки, — до 2-х баллов за каждые потраченные 30 рублей. Например, при ежемесячных тратах по золотой карте в 20 000 руб. за полгода можно накопить на поездку в Санкт-Петербург на «Сапсане», по стандартной — до Нижнего Новгорода. Стоимость обслуживания стандартной дебетовой карты — 490 руб. в год, кредитной — 990 руб.

Для участников программы «РЖД Бонус» при выпуске новой карты сохраняется действующий номер в программе лояльности. После первой транзакции держателям новой карты банк начислит приветственные баллы: 500 — по стандартным картам и 1000 — по премиальным.

Годовой проездной на поездки по России получил победитель акции

С августа по октябрь 2016 года Альфа-Банк, ФПК и Mastercard провели акцию, главным призом которой стал «Проездной на год». Он позволит владельцу и его спутнику совершить неограниченное количество поездок по России на поездах формирования ФПК, в том числе — на скоростных «Сапсане» и «Стриже». Победителем стал житель Санкт-Петербурга Дмитрий Сологуб — за период акции он оплатил картой максимальное количество покупок.

Участники могли выиграть и другие приятные подарки: премиальный золотой статус в программе «РЖД Бонус» на 1 год, проживание в гостинице Hilton Москва Ленинградская (2 ночи). Кроме того, первые 5 тысяч человек, открывшие карту в период действия акции, получили 4000 бонусных баллов, другие 20 тысяч — 2000 баллов.

*Мастеркард

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

АО «Федеральная пассажирская компания» — крупнейшее дочернее общество ОАО «Российские железные дороги» в сфере перевозок пассажиров в дальнем следовании.

Компания обеспечивает перевозки пассажиров и багажа в поездах дальнего следования как во внутрироссийском, так и в международном сообщении. Также предоставляет своим клиентам услуги по перевозке автомобилей в вагонах-автомобилевозах и перевозке багажа в специализированных купе.

В структуру компании входят 15 филиалов и 3 дочерних общества, предоставляющие сервис по перевозке багажа и грузобагажа, и туристические услуги, в компании трудятся 68 тысяч человек.

В Российской Федерации пассажирские поезда компании курсируют по инфраструктуре ОАО «РЖД» протяженностью около 86 тыс.км.

В 2015 году АО «ФПК» было перевезено 91,3 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 86,1 млрд пасс.-км.

Международные маршруты АО «ФПК» связывают РФ с Францией, Германией, Польшей, Австрией, Чехией, Монако, Италией, Финляндией, Китаем, Монголией, Северной Кореей и другими странами Европы и Азии.

Программа «РЖД Бонус» второй год подряд признана победителем Национального конкурса в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia в номинации «Лучшая программа лояльности транспортной компании».

Mastercard (NYSE: MA) — технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter @Mastercard_RU и Mastercard Facebook, присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Beyond the Transaction и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau.

О бесконтактной технологии Mastercard

Технология бесконтактной оплаты Mastercard − это инновационная технология платежей в одно касание, которая предоставляет быстрый, безопасный и удобный способ оплаты повседневных покупок и услуг. Карту или другое устройство (мобильный телефон, стикер, наручные часы и т.п.) с этой технологией не требуется передавать кассиру — достаточно одного касания к бесконтактному терминалу на кассе. При покупке на сумму до 1000 рублей не нужно вводить ПИН-код или подписывать чек. Oплату по бесконтактной технологии Mastercard принимают более 6 миллионов торговых точек в 77 странах мира, включая 42 европейских государства.

Узнать подробную информацию об инновационной бесконтактной технологии Mastercard и посмотреть список торговых и сервисных предприятий, принимающих бесконтактные карты Mastercard в России, можно на сайте.