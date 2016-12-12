Новости

Сбербанк создал уникальную общебанковскую программу по управлению рисками

Сбербанк сообщает об успешном завершении общебанковской программы «Автоматизация системы управления рисками на финансовых рынках» (АСУР ФР). Программа включала более десятка проектов, в результате которых было создано 9 ИТ-систем для управления рисками на финансовых рынках.

В 2012 году Сбербанк приобрел Тройку Диалог. Принятый бизнес-план объединенного корпоративно-инвестиционного бизнеса подразумевал существенный рост как с точки зрения объемов, так и продуктовой линейки, что потребовало разработки принципиально нового подхода к управлению рисками. Важнейшей составляющей подхода стала автоматизация, поскольку речь шла об инструментах со сложными моделями расчета цены и риск-метрик, а также о бизнесе, который идет в режиме реального времени. Такого рода риск-инфраструктуры на тот момент не было ни у Сбербанка, ни у Тройки Диалог. Для ее создания в конце 2011 года была открыта стратегическая ИТ-программа «Автоматизация системы управления рисками на финансовых рынках» (АСУР ФР). В качестве заказчика программы выступил старший управляющий директор – директор департамента рисков CIB Джангир Джангиров, руководителем программы был назначен управляющий директор, начальник центра риск-технологий CIB Семен Алперин. Курировал программу заместитель Председателя Правления Сбербанка Вадим Кулик.

В рамках программы была с нуля создана ИТ-платформа, включающая ИТ-системы и модули, которые позволяют управлять различными видами рисков, в первую очередь кредитными и рыночными рисками. Платформа построена с использованием технологий распределенных вычислений (GridGain), нереляционных баз данных (Mongo DB, Cassandra и пр.) и других современных технологий, что позволило достичь высокой производительности.

Вадим Кулик отметил: «Системы такого класса имеются только в крупнейших мировых банках, в России же такую задачу никто не решал и даже не ставил. Успешная реализация программы АСУР и та синергия, которую мы в результате получили, были достигнуты благодаря тесной работе в режиме постоянного взаимодействия между заказчиками со стороны бизнеса и ИТ. Убежден, что такой подход позволил в том числе получить значительный экономический эффект».

90% компонентов платформы разработаны силами компании Сбербанк Технологии. ИТ-системы платформы используются всей Группой Сбербанк: 15 дочерними банками и 14 территориальными банками, а также сотрудниками бизнес- и риск-подразделений, службами финансов и другими. Они позволяют развивать сложнейший бизнес глобальных рынков, удерживая под контролем уровень принимаемых рисков.

Всего системы используют более 1000 пользователей. Микросервисная архитектура платформы позволяет оперативно внедрять новые продукты глобальных рынков – срок доработки риск-систем для внедрения новых продуктов в среднем не превышает 1 месяц.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.