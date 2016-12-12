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ВТБ установил ГП «Янта» кредитный лимит объемом 1 млрд рублей сроком на год

ВТБ установил группе предприятий «Янта», объединяющей производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции, кредитный лимит общим объемом 1 млрд рублей сроком на год. В рамках лимита уже заключено кредитное соглашение c «Иркутским масложиркомбинатом», входящим в ГП «Янта», на сумму 300 млн рублей.

Заемные средства предназначены для сезонной закупки у сельхозпроизводителей семян масличных культур для их первичной и промышленной переработки.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский отметил: «Янта» - важный партнер ВТБ в Приангарье среди предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности. В рамках повышения конкурентоспособности российских производителей финансирование этих отраслей несет стратегический характер. Уверен, что финансовая поддержка ВТБ позволит клиенту решить текущие задачи, а также успешно реализовать планы по развитию предприятий, входящих в группу».

ДЛЯ СПРАВКИ:

Группа предприятий «Янта» ведет историю с 1966 г., когда был основан «Иркутский масложиркомбинат». В холдинг «Янта» сегодня также входят «Иркутский молочный завод», «Ангарская птицефабрика», рыбное хозяйство по выращиванию карпа и осетровых в г. Ангарске, тепличное хозяйство по выращиванию овощей и зелени в г. Ангарске, 14 сельскохозяйственных предприятий в Иркутской и Амурской областях, фирменная розничная торговая сеть «Янта» (около 600 магазинов и фирменных отделов в Иркутской и Амурской областях, республике Бурятия и Забайкальском крае, а также в Монголии).