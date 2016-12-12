Банк «Союз» предоставляет клиентам возможность заключить договор на брокерское обслуживание

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Банк «Союз» предоставляет клиентам возможность заключить договор на брокерское обслуживание12 декабря 2016
Банк «Союз» предлагает комплексное брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.
Находясь на брокерском обслуживании, клиенты получают прямой доступ к торговле на Московской Бирже через систему интернет-трейдинга QUIK и имеют возможность покупать и продавать ценные бумаги (акции, государственные, корпоративные и субфедеральные облигации, еврооблигации), заключать сделки со срочными контрактами, совершать внебиржевые сделки.
Клиентам с высокими ежедневными оборотами по операциям с ценными бумагами и срочными контрактами банк предлагает наиболее выгодные тарифы и индивидуальные условия обслуживания.
С 1 декабря 2016 года заключить договор на брокерское обслуживание клиенты могут в любом филиале или дополнительном офисе банка.
Для получения подробной консультации по брокерскому обслуживанию можно обратиться в отдел брокерского обслуживания по телефону : + 7(495) 228-00-08