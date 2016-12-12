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Новый кредит Связь-Банка на рефинансирование - в числе наиболее выгодных займов

Новая кредитная программа Связь-Банка «Кредит наличными на рефинансирование» со ставкой от 14,9% годовых сразу после своего запуска вошла в число наиболее выгодных кредитов.

Об этом свидетельствует опубликованный Банки.ру рейтинг, в котором оценивались выдаваемые банками Москвы кредиты на рефинансирование задолженности в сторонних банках.

Для рейтингования были заданы несколько ключевых параметров: кредиты могут быть выданы без залога и поручительства на сумму 300 тыс рублей и срок 3 года. Заемщику необходимо подтвердить доход от 20-23 тыс. рублей в месяц, ежемесячный платеж составит около 10-11,5 тыс. рублей. За базовую принималась ставка, действующая при отказе от услуги личного страхования.

В результате программа Связь-Банка заняла 5 место в ТОП-10 аналогичных предложений по рефинансированию кредитов.

Аналитики Банки.ру среди основных преимуществ отметили возможности объединить выплаты по действующим кредитам в единый платеж, снизить ежемесячный платеж и снять обременение с автомобиля или недвижимости. Все эти плюсы сочетает в себе «Кредит наличными на рефинансирование» Связь-Банка: заемщик может перекредитовать до 5 кредитов на общую сумму до 3 млн рублей сроком до 7 лет по ставке от 14,9%. Если необходимо, то одновременно с рефинансированием возможно оформить кредит на неотложные нужды.