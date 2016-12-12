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Должник по алиментам задержан в Иркутске при попытке пройти в здание суда

При попытке пройти в здание Куйбышевского районного суда г. Иркутска приставы задержали 29-летнего гражданина. При внесении паспортных данных в электронный журнал регистрации посетителей, судебный пристав установил, что прибывший на судебное заседание мужчина находится в розыске за неуплату алиментной задолженности.

Безответственный отец не оказывал какой-либо помощи в воспитании собственной дочери, не интересовался её судьбой, не платил алиментов и в результате был объявлен в розыск.

Сумма задолженности по алиментам достигла 315 тыс. рублей.

Неплательщика задержали и доставили к судебному приставу, который провел разъяснительную беседу о необходимости оплаты долга, которая сподвигла должника встать на учет в Центр занятости населения, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

. Также иркутянина предупредили о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.