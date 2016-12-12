Новости

Под личиной сотрудников Пенсионного фонда мошенники выманивают деньги у жителей Приангарья

Днём 11 декабря в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» поступило сообщение от пенсионерки о несанкционированном списании денежных средств с банковской карты. Незадолго до этого ей позвонил незнакомец и представился сотрудником Пенсионного фонда России.

Специалист сообщил об обязательной выплате в размере 5 тысяч рублей, которая положена пенсионерам. Для осуществления перевода он попросил назвать данные банковской карты.

Когда женщина выполнила требование, с ее счета пропало 34 тысячи рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция напоминает: сотрудники ПФР не ходят по домам граждан и не запрашивают по телефону конфиденциальные данные банковской карты. Ни под каким предлогом не называйте эти сведения незнакомым лицам! Сохраняйте бдительность и проинструктируйте своих знакомых о деятельности указанных аферистов.