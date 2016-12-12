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Выявлены многочисленные нарушения трудовых прав работников лесного хозяйства в Иркутской области

Прокуратура Куйтунского района провела проверку исполнения законодательства об оплате труда в ОГАУ «Карымский лесхоз», в ходе которой выявила нарушение срока выплаты зарплаты за сентябрь 2016 года.

Кроме того, были обнаружены другие нарушения: не ознакомление работников под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работников, коллективным договором, не извещение работников под роспись о начале отпуска не позднее чем за две недели до его начала, не начисление процентов (денежной компенсации) за несвоевременную выплату заработной платы, не обеспечение прохождения работниками, осуществляющими трудовую деятельность связанную с движением транспорта предварительных и периодических медицинских осмотров для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний, не обеспечение прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.

По итогам проверки в адрес директора ОГАУ «Карымский лесхоз» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, в отношении директора предприятия вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27. КоАП РФ, по ч. 6 ст. 5.27. КоАП РФ, по ч. 3 ст. 5.27.1. КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Иркутской области.