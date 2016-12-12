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В Братском районе лишенный родительских прав отец незаконно проживал в квартире, принадлежащей его несовершеннолетнему сыну

Прокуратура Братского района выявила грубые нарушения социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних (п. Зяба) требований семейного законодательства по защите жилищных прав несовершеннолетних воспитанников при наличии информации о ненадлежащем использовании сохраняемого за ними жилья.

Прокуратура района внесла представление министру соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области по факту незаконного проживания в квартире, принадлежащей на праве собственности ребенку, отца несовершеннолетнего, лишенного в отношении него родительских прав, а также посторонней женщины, совместно проживающей с ним. В пресс-службе Прокуратуры Иркутской области сообщают, что указанные граждане препятствовали органам опеки и попечительства в обследовании жилого помещения.

Выявленные факты бездействия администрации социально-реабилитационного центра влекли бесконтрольное использование имущества несовершеннолетнего воспитанника, не обеспечивали сохранность имущества, и в целом грубое нарушение жилищных прав несовершеннолетнего, поскольку, в случае дальнейшего бездействия несовершеннолетний будет вынужден совместно проживать с родителем, лишенным в отношении него родительских прав.

По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой района представления администрацией социально-реабилитационного центра направлено в Братский городской суд исковое заявление к гражданам, проживающим в принадлежащей ребенку квартире, о выселении и снятии с регистрационного учета. Исковое заявление Братским городским судом удовлетворено в полном объеме.