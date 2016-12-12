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Губернатор Иркутской области внес в Законодательное собрание проект закона об изменениях в областной бюджет 2016 года

Сергей Левченко внес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания законопроект об изменениях областного бюджета 2016 года. Документом предусматривается увеличение доходной части на 9,6 млрд рублей с утверждением в сумме 122,8 млрд рублей. Расходы планируется увеличить на пять млрд рублей, утвердив в сумме 126,4 млрд рублей.

Как пояснила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, налоговые и неналоговые доходы бюджета выросли в первую очередь за счет увеличения собираемости налога на прибыль организаций на 6,9 млрд рублей. На 812 млн рублей превышен плановый показатель налога на доходы физических лиц.

Налог на имущество организаций вырос на 552 млн рублей. Отмечен рост поступлений в областной бюджет за пользование природными ресурсами, госпошлины, платежей по наложенным штрафам и санкциям и некоторым другим источникам доходов. Почти на 279,7 млн рублей увеличены безвозмездные поступления в областной бюджет.

Дополнительные расходы предлагается распределить следующим образом: на развитие комплекса автоматизации АПК «Безопасный город» выделить 1,5 млрд рублей; на сбалансированность местных бюджетов – около 1,5 млрд рублей; на заработную плату педагогам и учителям дошкольных и общеобразовательных учреждений – более 1,1 млрд рублей; на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций – 674,1 млн рублей; на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – почти 254 млн рублей; на господдержку сельхозтоваропроизводителей – 121,4 млн. рублей.

Обсуждение и принятие законопроекта, уточняющего бюджет текущего года, планируется на сессии областного парламента 16 декабря, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.