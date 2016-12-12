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Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по исполнению майских Указов Президента

По данным компании «Медиалогия» за ноябрь, Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов России по исполнению майских Указов Президента РФ, которые подписаны главой государства в 2012 году.

В социальной сфере Иркутская область заняла второе место (Указы №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", №598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", №606 "О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации", №599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки").

Регион при формировании бюджета сохранил программный принцип. В первую очередь средства планируется направлять на выполнение социальных обязательств перед населением области: выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, оказание мер социальной поддержки, индексацию ежемесячных денежных выплат отдельным категориям пожилых людей и расходов на приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей,

говорится в комментарии «Медиалогии». Кроме того, Правительство области берет на себя и новые обязательства: в проекте бюджета предусмотрены средства на ежегодные денежные выплаты многодетным семьям для подготовки детей к школе, а также на компенсацию расходов таких семей на съемное жилье. Всего на отрасли социальной сферы в законопроекте заложен 71% от общего объема расходов.

По реализации майских Указов в сфере экономики (№596 "О долгосрочной государственной экономической политике») Иркутская область также вошла в ТОП-10, заняв четвертую позицию, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Первые три распределены, по убыванию, между Ямало-Ненецким автономным округом, Свердловской и Волгоградской областями.