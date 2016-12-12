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Развитие туризма на Байкале: власти Приангарья задумались о том, как совместить амбициозные проекты иностранных инвесторов и экологию

Сергей Левченко: Развитие туризма в Иркутской области не должно наносить ущерб озеру Байкал. Об этом на встрече с руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Также в совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства региона Антон Логашов, руководитель Агентства по туризму Приангарья Екатерина Сливина.

Сергей Левченко рассказал, что за последние пять лет туристический поток в Иркутскую область возрос более чем на 80%. По итогам 2015 года регион посетили почти 1,4 млн человек, из них 128 тыс. иностранцы. По предварительной статистике за текущий год туристов стало на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Успешное развитие туристической отрасли региона отметил и руководитель Федерального агентства по туризму.

– Для нас Иркутская область важнейший субъект для развития туристской отрасли, а озеро Байкал важнейший объект туристического показа. Вашему региону необходимо развивать сферу услуг на берегах озера совместно с Республикой Бурятия. А самое главное, защищать Байкал тоже необходимо вместе с вашими соседями – сегодня это приоритетная задача. Ведь если мы не сохраним уникальный природный объект для наших потомков, то и о развитии туризма тоже не может идти речи, потому что никто не захочет отдыхать на берегах грязного озера, – отметил Олег Сафонов.

Губернатор Иркутской области также сообщил, что экология Байкала стоит на первом месте в развития цивилизованного туризма в регионе.

– Экология, улучшение инфраструктуры, реализация бизнес-проектов – вот три опоры на которых должен строиться туризм в Иркутской области. Мы на этом настаиваем, и подчеркиваем именно эту очередность. Сегодня у нас есть предложения от иностранных инвесторов по реализацию очень амбициозных проектов. Правительство Иркутской области очень внимательно к ним относится, и считает, что реализовать их должны лишь с заботой об экологии в комплексе с развитием инфраструктуры, – подчеркнул Сергей Левченко.

Олег Сафонов заверил главу региона, что о вопросах и проблемах туристкой отрасли Иркутской области знают и решают на самом высоком уровне, а также пообещал еще раз приехать в Приангарье для улучшения взаимодействия и оказания помощи, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.