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АИЖК по поручению Правительства РФ снижает ставки по ипотеке в Байкальском регионе

АИЖК вводит льготные условия ипотечного кредитования на покупку строящегося жилья в Байкальском регионе.

Теперь при покупке жилья в Забайкальском крае, Иркутской области, Республике Бурятия по программам АИЖК «Приобретение квартиры на этапе строительства» и «Ипотека с государственной поддержкой» ставка будет дополнительно снижена на 0,25 п.п. Оформить ипотечный кредит можно по ставке от 10,5% годовых.

23 ноября 2016 года по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона АИЖК было поручено рассмотреть возможность распространения условий льготного ипотечного кредитования на покупку жилья в Байкальском регионе. В целях реализации государственной политики для обеспечения опережающего социально-экономического развития регионов АИЖК уделяет особое внимание адаптации своих ипотечных продуктов к особенностям развития в них жилищной сферы.

Напомним, с декабря 2015 года АИЖК применяет вычет 0,25 п.п. из процентной ставки по ипотечным кредитам на покупку строящегося жилья в Дальневосточном федеральном округе. Процентные ставки АИЖК на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе являются одними из самых низких: минимальная процентная ставка составляет 10,5% годовых при приобретении жилья на первичном рынке и 12,25% годовых при приобретении жилья на вторичном рынке.

Подробнее об ипотечных продуктах АИКЖ можно узнать по ссылке.