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В Бурятии Сбербанк установил терминалы для безналичных платежей в поездах дальнего следования

Бурятским отделением Сбербанка установлены первые pos-терминалы для приема безналичных платежей в поездах дальнего следования. Сейчас сервис доступен в железнодорожном транспорте, курсирующем по четырем направлениям: Улан-Удэ – Москва, Иркутск – Наушки, Северобайкальск – Улан-Удэ и Северобайкальск – Москва. Пассажиры данных поездов могут во время поездки оплатить дополнительные услуги и рассчитаться в вагоне-ресторане с помощью банковских карт.

- Отправляясь в дальнюю поездку, пассажиры всегда заботятся о безопасности денежных средств. Возможность оплаты товаров или услуг в поезде банковской картой избавляет от необходимости иметь с собой дополнительные наличные, – отмечает начальник отдела торгового эквайринга Бурятского отделения Сбербанка Меркушев Роман.

В настоящее время по договору эквайринга на территории Республики Бурятия Сбербанком установлено более 11 тысяч pos-терминалов для приема безналичных платежей. Оборудование установлено в супермаркетах, на автозаправочных станциях, в аптеках, магазинах одежды, салонах красоты, кафе, ресторанах и других организациях.

Подать заявку на установку терминала эквайринга собственники бизнеса могут, в том числе, и на официальном сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.