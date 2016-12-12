В Бурятии Сбербанк установил терминалы для безналичных платежей в поездах дальнего следования

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В Бурятии Сбербанк установил терминалы для безналичных платежей в поездах дальнего следования12 декабря 2016
Бурятским отделением Сбербанка установлены первые pos-терминалы для приема безналичных платежей в поездах дальнего следования. Сейчас сервис доступен в железнодорожном транспорте, курсирующем по четырем направлениям: Улан-Удэ – Москва, Иркутск – Наушки, Северобайкальск – Улан-Удэ и Северобайкальск – Москва. Пассажиры данных поездов могут во время поездки оплатить дополнительные услуги и рассчитаться в вагоне-ресторане с помощью банковских карт.
- Отправляясь в дальнюю поездку, пассажиры всегда заботятся о безопасности денежных средств. Возможность оплаты товаров или услуг в поезде банковской картой избавляет от необходимости иметь с собой дополнительные наличные, – отмечает начальник отдела торгового эквайринга Бурятского отделения Сбербанка Меркушев Роман.
В настоящее время по договору эквайринга на территории Республики Бурятия Сбербанком установлено более 11 тысяч pos-терминалов для приема безналичных платежей. Оборудование установлено в супермаркетах, на автозаправочных станциях, в аптеках, магазинах одежды, салонах красоты, кафе, ресторанах и других организациях.
Подать заявку на установку терминала эквайринга собственники бизнеса могут, в том числе, и на официальном сайте Сбербанка.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.