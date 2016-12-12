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В Чите Сбербанк проводит семинар по продуктам АО «Сбербанк Лизинг» с проведением тест-драйва

Поддержка малого бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Так, в 2016 году юридические организации в Забайкалье оформили только в АО «Сбербанк Лизинг» свыше сорока сделок на общую сумму более 180 млн.рублей.

- В Чите для представителей компаний, интересующихся приобретением транспортных средств по договору лизинга, организован семинар с возможностью участия в тест-драйве автомобилей различных марок. Участники семинара смогут узнать о специальных акциях АО «Сбербанк Лизинг» и об акциях партнёров, - рассказывает менеджер сектора организации продаж клиентам малого бизнеса Читинского отделения Сбербанка Александр Ольшевский.

Семинар состоится 13 декабря по адресу: г.Чита, ул. Богомягкова, 23, с 13 до 15 часов.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.