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Председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников в период визита в Читу встретился с губернатором Забайкальского края

Председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников в конце прошлой недели в рамках своего визита в Читу встретился с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой. Во встрече также принял участие управляющий Читинским отделением Сбербанка Борис Абагуев.

Участники обсудили текущие направления взаимодействия, а также перспективы развития отношений между правительством края и Сбербанком в 2017 году. В частности, спектр вопросов касался сотрудничества по зарплатным проектам, развития безналичных расчетов в сфере деятельности бюджетных учреждений и государственных предприятий, также обсудили аспекты взаимодействия по банковскому сопровождению государственных контрактов и возможностей развития частно-государственного партнерства в части строительства социальных объектов. Кроме того, Анатолий Песенников и Наталья Жданова уделили внимание вопросам обеспечения доступности банковских услуг в сельских поселениях края, где не установлены банкоматы, и губернатор края поддержала предложенный Сбербанком проект «Электронная деревня».

Стороны договорились о продолжении сотрудничества в 2017 году и заключении соглашения между правительством Забайкальского края и Сбербанком.

- Сбербанк не первый год поддерживает тесные отношения с правительством Забайкальского края. В период этой встречи мы подвели итоги уже реализованных проектов и наметили некоторые планы на будущее. Достигнутые договоренности найдут отражение в проекте соглашения о сотрудничестве на следующий год. Так, в него войдут проекты по повышению финансовой грамотности, развития государственно-частного партнерства на территории, а также реализация проекта «Электронная деревня», который позволит расширить возможности получения банковских услуг на селе, - отметил по итогам встречи председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

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