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Порядка 27 тыс. обращений поступило в Единые клиентские центры ВСЖД за 11 месяцев

За 11 месяцев 2016 года в Единые клиентские центры Восточно-Сибирской железной дороги поступило 26,8 тыс. обращений: более 23,8 тыс. обращений от грузоотправителей принял центр, расположенный в Иркутске, еще порядка 3 тыс. - центр Улан-Удэ, открывшийся в конце сентября текущего года.

Как отмечают специалисты, в Иркутской области наиболее востребованной стала услуга по предоставлению вагонов агентского парка – 8,7 тыс. обращений. Высокой популярностью пользуются такие услуги, как оформление заявок на перевозку грузов - 2 тыс. обращений, выдача справок и проведение финансовых расчетов – 3,3 тыс. обращений, переадресовка груза - 2,7 тыс. заявок, оформление договорных отношений об электронном обмене документами - 2 тыс., а также введенная недавно услуга по разработке эскизов и схем погрузки – 1 тыс. обращений.

Предпочтения грузоотправителей Республики Бурятия распространяются на оформление заявок на перевозку грузов, консультации по договорам на подачу и уборку вагонов, расчет перевозки грузов, в том числе от «двери до двери», а также оформление договорных отношений о доставке грузов и электронном обмене документами.

До конца текущего года клиентам центров будет предложена новая услуга - инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования.