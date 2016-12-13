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Индивидуальные туры: куда россияне улетят на Рождество и Новый год

Германия и Италия в Европе, вместе с Израилем и Индонезией стали лидерами новогодних направлений для россиян, подсчитали аналитики «АльфаСтрахование», проанализировав данные онлайн-продаж полисов выезжающих за рубеж.

Аналитический центр «АльфаСтрахование» составил рейтинг стран, где индивидуальные путешественники планируют провести новогодние каникулы. Лидируют европейские страны, в первую очередь Германия и Италия. Туда отправятся 12% купивших полис ВЗР, по 6% на каждую страну. На третьем месте с показателем в 5% Франция. Далее следуют Израиль, Испания, Чехия и Индонезия. На эти страны приходится по 4% путешественников.

Меньше всего клиентов «АльфаСтрахование» поедет в Эстонию, Грецию, Великобританию, Грузию и на Кипр (по 1%).

«С приближением новогодних каникул предпочтения россиян, которые хотели бы отправиться на это время за границу, немного изменились. Больше всего индивидуальных путешественников, купивших полис ВЗР на нашем сайте, летит в Германию и Италию. Также традиционным спросом зимой пользуются страны Юго-Восточной Азии, где как раз закончился сезон дождей и начинается наиболее высокий туристический сезон. В этом году наших соотечественников в первую очередь привлекает Индонезия, - рассказывает Антон Колегов, главный андеррайтер управления страхования путешествующих компании «АльфаСтрахование».

Отправляясь за границу, не забывайте о вашей страховой защите. Помимо традиционной медицинской страховки, самостоятельные путешественники могут приобрести в «АльфаСтрахование» программы страхования от отмены поездки. Они защитят от непредвиденных рисков и дополнительных финансовых затрат на билет, отель, консульский сбор и стоимость оформления въездной визы в случае отмены поездки или изменения сроков пребывания за пределами постоянного места жительства по причине отказа в выдаче визы, травмы, болезни, смерти клиента или его родственника, повреждения имущества при пожаре, затоплении или стихийном бедствии, призыва в армию или по причине участия в судебном процессе.