Новости

Каждый десятый предприниматель выбирает в Иркутске Альфа-Банк

13 декабря 2016

В ОО «Иркутский» Альфа-Банка состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги работы за 9 месяцев текущего года.

<p>Ольга Беспечная директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске. Владимир Деркач, управляющий Альфа-Банка в Иркутске ( в середине). Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске (справа).<br /> Фото А. Федорова</p>

Ольга Беспечная директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске. Владимир Деркач, управляющий Альфа-Банка в Иркутске ( в середине). Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске (справа).
Фото А. Федорова

В текущем году, несмотря на сохраняющееся негативное влияние макроэкономических факторов, Альфа-Банк сохраняет в Иркутской области долю рынка и демонстрирует положительную динамику показателей по итогам 9 месяцев 2016 года.

Стабильно растет база клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. C банком сотрудничают более 4000 компаний. Число активных клиентов-физических лиц в Иркутской области составляет около 84 тыс. человек. В Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском с физическими лицами работает 7 отделений и 6 отделений для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Увеличилась общая банкоматная сеть Альфа-Банка и партнеров, которая  включает в себя свыше 245 устройств в 27 населённых пунктах Иркутской области.

Иркутский операционный офис показал положительную динамику по чистой прибыли. Ее размер вырос в несколько раз  по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. «В октябре 2016 года Альфа-Банк вновь вошел в список ЦБ РФ как системно-значимый. А в ноябре подтвердил статус системообразующего банка РФ, соответствуя новым, ужесточившимся требованиям Федерального казначейства России по предоставлению доступа кредитных организаций к размещению на депозитах средств федерального бюджета РФ. Первым среди банков России Альфа-Банк получил рейтинг Аналитического кредитного рейтингового Агентства (АКРА), - отмечает Владимир Деркач, управляющий Альфа-Банка в Иркутске. У Альфа-Банка грамотная кредитная экспертиза  в корпоративном и розничном бизнесе. В течение года мы поэтапно снижали ставки по кредитованию, что обусловлено изменением рынка и потребностью наших клиентов. Неизменна консервативная политика по резервированию средств на возможные потери по ссудам. Умея принимать риск, Альфа-Банк выбирает надежность. Это видят наши корпоративные клиенты, приходя в Альфу как в расчетный банк».

Альфа-Банк планирует активно наращивать долю на рынке корпоративного кредитования, прежде всего в крупном бизнесе. Операционная прибыль от работы с клиентами с выручкой свыше 350  млн.руб. в год, увеличилась в несколько раз и составила более 70 млн руб. Безрисковая прибыль   выросла на 17%. Кредитный портфель вырос в 4 раза. Количество предприятий работающих с Банком в  сегменте среднего корпоративного бизнеса выросло более чем на 40% и составляет на сегодня более  350 компаний.

«Особое внимание мы уделяем развитию отношений с клиентами, осуществляющими свою деятельность в сфере ВЭД. В текущем году было доработано  программное обеспечение, позволяющее минимизировать риски предприятий по обслуживанию валютных контрактов. Мы обновили систему «Альфа-Форекс», позволяющую проводить конверсионные операции в режиме он-лайн. Теперь наши клиенты получили возможность проводить конверсионные операции по биржевому курсу практически круглосуточно с 7:00 до 3:55 по местному времени. Данная доработка была реализована специально для клиентов Восточно-Сибирского региона», - рассказал Владимир Деркач.

Еще один важный вектор развития банка в регионе - обслуживание компаний малого бизнеса (предприниматели с годовым оборотом до 350 млн рублей). На сегодняшний день каждый 10 предприниматель Иркутского региона работает в партнерстве с Альфа-Банком. Количество таких клиентов за 9 месяцев 2016 года  увеличилось на 18% и составляет более 3,5 тыс., при этом доля рынка в сегменте малого бизнеса выросла до 11,5%.

«Благодаря удобным банковским расчетным продуктам и широкой линейке нефинансовых сервисов, помогающих предпринимателям развиваться, Альфа-Банк в Иркутске стал одним из основных банков для малого бизнеса. - подчеркнул Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске.

Комиссионный доход от расчетного бизнеса, нефинансовых сервисов составляет более 60% в структуре операционной прибыли. Рост комиссионных доходов составил 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а показатель операционной прибыли вырос на 25%.

«Малый бизнес представляет большой интерес для Альфа-Банка, – комментирует Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске. – Малые предприятия гибко реагируют на вызовы рынка, адаптируются к изменениям экономической ситуации. В нынешней ситуации мы снизили ставки кредитования до исторического минимума за истекшие 2 года. Сейчас ставка составляет от 12,5%  в зависимости от цели кредита и потребностей бизнеса. Я уверен, что новые условия кредита без каких-либо залогов окажутся привлекательными для них».

По-прежнему ключевую роль в финансовых результатах Иркутского региона играет розничный бизнес. Экономисты банка отмечают, что на фоне роста зарплат и восстановления розничного кредитования экономика возвращается к докризисной потребительской модели роста. Эта тенденция актуальная и для Иркутского региона: с начала года кредитный розничный портфель имел незначительные темпы роста, однако уже в третьем квартале спрос на кредитные продукты увеличился. Так, объем выдач кредитов наличными в сентябре возрос на 40%, благодаря тому, что Альфа-Банк первым из крупных игроков на рынке существенно снизил кредитные ставки для физических лиц: теперь минимальная составляет 13,99% годовых.

Розничный бизнес Банка в Иркутском регионе по итогам 9 месяцев 2016 года показал чистую прибыль в размере 4,3 млн долларов США. Кредитный портфель розничного бизнеса ОО «Иркутский» на 01.10.2016 составил 1,4 млрд руб. «По общей сумме средств, которые физические лица держат на счетах банка в Иркутском регионе, мы прочно удерживаем третье место в регионе. Этот показатель достиг отметки в 2 млрд рублей. Рост числа активных клиентов премиального сегмента составил 22,5% к показателю прошлого года. 30 ноября Альфа-Банк обновил линейку депозитов: клиенты будут получать более высокие ставки по депозиту в зависимости от уровня пакета услуг», – рассказала Ольга Беспечная директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске.

Летом Банк увеличил начисление миль в рамках программы Аэрофлот-Бонус, в зависимости от категории карты клиенты могут получать от 1,1 до 1,6 миль за каждые потраченные 60 рублей. Еще одна карта с дополнительными преимуществами «РЖД бонус» только за этот год покорила сердца более 2000 клиентов Иркутского региона. «Динамика показателя свидетельствует о том, что население Иркутской области доверяет Альфа-Банку, и именно поэтому все чаще выбирает нас для своих расчетов, рост объемов транзакционной активности составил более 30%», - отметила Ольга Беспечная. Одним из основных драйверов роста  является удобство банковских digital-сервисов, все больший перечень операций можно с легкостью совершать не выходя из дома. За год на 63% больше клиентов Альфа-Банка стали пользователями мобильного приложения «Альфа-Мобайл».

Стратегия развития Альфа-Банка направлена на достижение главной задачи – стать для клиента удобным и основным банком на каждый день. И показатели бизнес-блоков говорят о том, что клиенты доверяют банку решение своих финансовых вопросов. А включение Альфа-Банка в список системно-значимых свидетельствует о его надежности и стабильности.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.
По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.
«Альфа-Банк» - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018TM и Кубка Конфедераций FIFA 2017.

<p>Ольга Беспечная директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске. Владимир Деркач, управляющий Альфа-Банка в Иркутске ( в середине). Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске (справа).<br /> Фото А. Федорова</p> <p>Владимир Деркач, управляющий Альфа-Банка в Иркутске.<br /> Фото А. Федорова</p> <p>Ольга Беспечная директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске.<br /> Фото А. Федорова</p> <p>Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске.<br /> Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p>
/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


23
декабря
2016
 «РАФТ ЛИЗИНГ», Mercedes-benz и PONSSE в декабре организовали деловые завтраки для клиентов в Иркутске и Братске
Бизнес-завтраки совместно с дилерским центром грузовых автомобилей Mercedes-Benz и представительством спецтехники PONSSE провела для своих клиентов в Иркутске и Братске компания «РАФТ ЛИЗИНГ».
 
23
декабря
2016
 Фальстарт в рознице: почему не растет потребление
В ноябре оборот розничной торговли снизился на 4,1% г/г, что соответствует нашим ожиданиям (-4,0% г/г) и гораздо хуже консенсус-прогноза (-3,4% г/г). Это подтверждает наше мнение о том, что внезапное улучшение оборота розничной торговли в сентябре было скорее разовым явлением, связанным с парламентскими выборами, чем началом восстановления потребления. Очень медленное восстановление розничного кредитования указывает на то, что перспективы роста потребления на 2017г. неустойчивы.Аналитики Альфа-Банка считают, что слабые результаты 2016 г. усилят риск дополнительных расходов бюджета в будущем году, особенно если цена на нефть сохранится выше $50/барр.
 
23
декабря
2016
 Рубль: на волне позитивных ожиданий
Эффект от неожиданного комментария ФРС о 3-х повышениях ставки в 2017 г. продолжает воздействовать на валюты – доллар укрепляется, евро обновляет минимумы. Цены на нефть, хотя и снизились на...
 
23
декабря
2016
 Реформа закона 214-ФЗ: что ждать покупателю новостроек?
Защитят ли новые поправки дольщика, кто достроит дом за застройщиком-банкротом, что будет с ценами на жилье. Детали, комментарии, прогнозы
 
23
декабря
2016
 Топ-3 излюбленных аферистами способа присвоить чужую недвижимость
Для того чтобы законно присвоить чужую недвижимость, мошенникам, порой, нужно выполнить всего два условия. Во-первых, вовремя узнать, что у жертвы есть или скоро появится подходящее имущество. Во-вторых, заполучить оригинал подписи владельца. Остальное дело техники: сфабриковать долговую расписку на круглую сумму, подать иск о взыскании лжезайма, и отобрать жилье в качестве компенсации. О самых популярных схемах обмана при помощи таких подделок — в экспертной статье адвоката Олега Сухова (Юридический центра адвоката Олега Сухова).
 
23
декабря
2016
 Во Втором Иркутске начали сносить незаконное кафе «Ангара»
Во Втором Иркутске на улице Новаторов приступили к сносу самовольно возведенной постройки – одноэтажного здания кафе «Ангара», к которому прилегает кирпичное ограждение и павильон...
 
23
декабря
2016
 ОЭЗ «Ворота Байкала» намерена расторгнуть договоры с резидентами-«статистами»
Руководство особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Ворота Байкала» намерено разрывать договоры аренды на земельные участки с теми резидентами, которые в...
 
22
декабря
2016
 Новая отрава – в Иркутске вычислили еще одну опасную жидкость, которую пьют вместо сертифицированного спиртного
В Иркутске в ходе рейдов выявлен еще один вид опасной спиртосодержащей жидкости, которую приобретают в качестве альтернативы сертифицированному алкоголю. Это универсальное средство «Чистый...
 
22
декабря
2016
 Промсвязьбанк представил ВИП-клиентам новую премиальную карту MasterCard World Elite
В преддверии новогодних праздников Промсвязьбанк предложил ВИП-клиентам новую премиальную карту на базе платежной системы MasterCard – MasterCard World Elite. Оформить ее могут владельцы...
 
22
декабря
2016
 Инфляция в РФ в 2017 году достигнет уровня 4%
Директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Владимир Колычев на Биржевом форуме в Шанхае заявил, что инфляция в РФ в 2017 году достигнет уровня 4% при условии сохранения...
 
22
декабря
2016
 Вопросы расселения аварийного жилищного фонда рассмотрели на заседании Правительства Иркутской области
В Иркутской области расселено 268 тыс. м2 аварийного жилищного фонда. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина на заседании Правительства...
 
22
декабря
2016
 72 человека погибли в Иркутской области в результате отравления "Боярышником"
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил ответственным подведомственным структурам оказать поддержку детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи со смертью родителей в результате...
 
22
декабря
2016
 Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутский будет достроен к июлю 2017 года
Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутский будет достроен к июлю 2017 года. На его площадках состоится  областной Сур-Харбан. Такое решение принято на заседании Совета по...
 
22
декабря
2016
 Промсвязьбанк и Корпорация МСП помогли посадить сад в Белгородской области
Промсвязьбанк открыл кредитную линию лимитом 152 млн рублей садоводческому предприятию ООО «Белый сад». Первый заем в размере 26,7 млн рублей компания взяла сроком на 4 года по ставке...
 
22
декабря
2016
 ЦБ РФ отозвал лицензию у нескольких кредитных организаций
По сообщению Банка России, в четверг регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк и у небанковской...
 
22
декабря
2016
 В Иркутске задержан адвокат, участвовавший в угоне двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200
По версии следствия, в период с 2015 по 2016 гг. группа лиц похищала элитные автомобили в г. Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Саянск. Преступной наживой злоумышленников стало более 20 автомобилей, ущерб составляет десятки миллионов рублей. Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции установлено, что адвокат причастен к похищению двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200.  
 
22
декабря
2016
 ИНК отмечена за экологический проект в рамках конкурса «Социальная звезда»
Четвёртая торжественная церемония общественного признания «Социальная звезда» состоялась в Иркутске 16 декабря. На мероприятие были приглашены около 300 иркутян. Это победители конкурсов...
 
22
декабря
2016
 Жириновский потребовал отправить в отставку губернатора Иркутской области
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский потребовал отправить в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко из-за массового отравления людей суррогатными спиртосодержащими...
 
22
декабря
2016
 В Иркутске владелец автомобиля, на который с крыши упал снег, добился возмещения ущерба с ТСЖ
Кировский районный суд Иркутска принял решение взыскать с товарищества собственников жилья компенсацию ущерба и морального вреда в пользу владельца автомобиля, на который в начале марта 2016 года с...
 
22
декабря
2016
 В детской больнице Иркутской области выявлены многочисленные нарушения
Прокуроры Нукутского района совместно с экспертами из Роспотребнадзора проверили соблюдение требований ФЗ об обеспечении охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в ОГБУЗ «Нукутская районная больница».
 
22
декабря
2016
 Спрос на потребительские кредиты увеличился в 1,5 раза
Сбербанк в Приангарье с начала года выдал более 100 тысяч потребительских кредитов на сумму 18,5 млрд. рублей, что почти в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Существенное...
 
22
декабря
2016
 АО «Россельхозбанк» объявляет о снижении цен на монеты Козерог
АО «Россельхозбанк» объявляет о снижении цен на монеты Козерог-14 (Габон) номиналом 1000 и 2000 FRA CFA серии «Знаки Зодиака» с 22.12.2016г. по 10.01.2017г. включительно. ...
 
22
декабря
2016
 ВСЖД открыла новый вокзал
Сегодня, 22 декабря, на ст. Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги открыт новый вокзал. Современное здание общей площадью 912,4 кв м более чем в три раза превышает размеры прежнего вокзала...
 
22
декабря
2016
 В постель с телефоном
Россияне все чаще жалуются на плохой сон, причиной которого неврологи считают активное использование гаджетов в вечернее и ночное время. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проанализировав статистику, собранную для Аналитического центра «АльфаСтрахование» врачами неврологами столичных и региональных медицинских центров.
 
22
декабря
2016
 Возбуждено уголовное дело в отношении главы п. Эдучанка иркутской области за срыв отопительного сезона
Усть-Илимская межрайонная прокуратура Иркутской области проверила исполнение ФЗ об обеспечении тепловой энергией жителей п. Эдучанка.
 
22
декабря
2016
 Киберугрозы: в 2017 году хакеры будут чаще атаковать фондовые биржи, инвестфонды и совершать кражи криптовалюты
"Лаборатория Касперского" спрогнозировала киберугрозы на 2017 год
 
22
декабря
2016
 Чаще всего в России подделывают алкоголь и одежду
Объем незаконного оборота на рынках продовольствия, алкоголя, табака, одежды, парфюмерии и косметики, предметов личной гигиены и чистящих средств в 2015 году составил 2,5 трлн руб. Это...
 
22
декабря
2016
 Семь школ Иркутского района не были обеспечены медицинским обслуживанием
В ходе проведения проверки прокуратурой Иркутского района выявлены нарушения при подготовке школ к учебному году.
 
22
декабря
2016
 Под елкой не так много подарков
Ускорение темпов инфляции в декабре 2016 года было существенно ниже ожидаемого, а Банк России в обзоре инфляционных ожиданий констатировал и их существенное снижение по данным декабрьских опросов. У индекса потребительских цен пока есть шансы составить по итогам 2016 года 5,5%. Основной причиной низкой инфляции декабря, видимо, будет невысокий предновогодний спрос, хотя настроения потребителей улучшаются.
 
22
декабря
2016
 Греф рассказал, чего ожидать от банковского сектора в 2017 году
В интервью телеканалу «Россия 24» глава «Сбербанка» заявил, что в 2017 году банковский сектор может заработать 1,2-1,3 трлн рублей. Это на 50% больше, по его словам, чем в...
 
22
декабря
2016
 Павильоны и киоски, незаконно торгующие спиртным в Иркутске, закроют
Деятельность павильонов и киосков, в которых установлен факт незаконной продажи алкогольной продукции, должна быть прекращена. Такое поручение дал комитету экономики администрации города мэр Иркутска Дмитрий Бердников на оперативном штабе по чрезвычайной ситуации, связанной с массовым отравлением спиртосодержащей жидкостью.
 
22
декабря
2016
 В Иркутске обратившийся к приставам взыскатель сам оказался должником
В Правобережный отдел судебных приставов г. Иркутска обратился гражданин с просьбой перечислить взысканные в рамках исполнительного производства в его пользу 26 тыс. рублей на расчетный счет, открытый в банке на имя его супруги.
 
22
декабря
2016
 Рубль показал силу
После недельного перерыва курс американской валюты на российском рынке опустился ниже уровня 61 руб./$. Игре на укрепление рубля способствует сохранение на высоком уровне цен на нефть, а также...
 
22
декабря
2016
 «Ковровое покрытие» и «взрывной» интернет. Иркутский филиал «МТС» подвел итоги года
Компания «МТС» подвела итоги работы в Иркутской области за 2016 год. Руководители Иркутского филиала рассказали журналистам о новых базовых станциях, рекордном росте мобильного интернета, инвестициях в LTE и «ковровом покрытии».
 
22
декабря
2016
 Пятнадцатая ледовая переправа введена в эксплуатацию в регионе
21 декабря в Киренском районе Иркутской области открыли ледовую переправу на реке Киренге - «Киренск - Гарь», которая стала 15 действующей переправой в регионе.
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании