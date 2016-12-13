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Каждый десятый предприниматель выбирает в Иркутске Альфа-Банк

В ОО «Иркутский» Альфа-Банка состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги работы за 9 месяцев текущего года.

Ольга Беспечная директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске. Владимир Деркач, управляющий Альфа-Банка в Иркутске ( в середине). Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске (справа).

Фото А. Федорова

В текущем году, несмотря на сохраняющееся негативное влияние макроэкономических факторов, Альфа-Банк сохраняет в Иркутской области долю рынка и демонстрирует положительную динамику показателей по итогам 9 месяцев 2016 года.

Стабильно растет база клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. C банком сотрудничают более 4000 компаний. Число активных клиентов-физических лиц в Иркутской области составляет около 84 тыс. человек. В Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском с физическими лицами работает 7 отделений и 6 отделений для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Увеличилась общая банкоматная сеть Альфа-Банка и партнеров, которая включает в себя свыше 245 устройств в 27 населённых пунктах Иркутской области.

Иркутский операционный офис показал положительную динамику по чистой прибыли. Ее размер вырос в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. «В октябре 2016 года Альфа-Банк вновь вошел в список ЦБ РФ как системно-значимый. А в ноябре подтвердил статус системообразующего банка РФ, соответствуя новым, ужесточившимся требованиям Федерального казначейства России по предоставлению доступа кредитных организаций к размещению на депозитах средств федерального бюджета РФ. Первым среди банков России Альфа-Банк получил рейтинг Аналитического кредитного рейтингового Агентства (АКРА), - отмечает Владимир Деркач, управляющий Альфа-Банка в Иркутске. У Альфа-Банка грамотная кредитная экспертиза в корпоративном и розничном бизнесе. В течение года мы поэтапно снижали ставки по кредитованию, что обусловлено изменением рынка и потребностью наших клиентов. Неизменна консервативная политика по резервированию средств на возможные потери по ссудам. Умея принимать риск, Альфа-Банк выбирает надежность. Это видят наши корпоративные клиенты, приходя в Альфу как в расчетный банк».

Альфа-Банк планирует активно наращивать долю на рынке корпоративного кредитования, прежде всего в крупном бизнесе. Операционная прибыль от работы с клиентами с выручкой свыше 350 млн.руб. в год, увеличилась в несколько раз и составила более 70 млн руб. Безрисковая прибыль выросла на 17%. Кредитный портфель вырос в 4 раза. Количество предприятий работающих с Банком в сегменте среднего корпоративного бизнеса выросло более чем на 40% и составляет на сегодня более 350 компаний.

«Особое внимание мы уделяем развитию отношений с клиентами, осуществляющими свою деятельность в сфере ВЭД. В текущем году было доработано программное обеспечение, позволяющее минимизировать риски предприятий по обслуживанию валютных контрактов. Мы обновили систему «Альфа-Форекс», позволяющую проводить конверсионные операции в режиме он-лайн. Теперь наши клиенты получили возможность проводить конверсионные операции по биржевому курсу практически круглосуточно с 7:00 до 3:55 по местному времени. Данная доработка была реализована специально для клиентов Восточно-Сибирского региона», - рассказал Владимир Деркач.

Еще один важный вектор развития банка в регионе - обслуживание компаний малого бизнеса (предприниматели с годовым оборотом до 350 млн рублей). На сегодняшний день каждый 10 предприниматель Иркутского региона работает в партнерстве с Альфа-Банком. Количество таких клиентов за 9 месяцев 2016 года увеличилось на 18% и составляет более 3,5 тыс., при этом доля рынка в сегменте малого бизнеса выросла до 11,5%.

«Благодаря удобным банковским расчетным продуктам и широкой линейке нефинансовых сервисов, помогающих предпринимателям развиваться, Альфа-Банк в Иркутске стал одним из основных банков для малого бизнеса. - подчеркнул Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске.

Комиссионный доход от расчетного бизнеса, нефинансовых сервисов составляет более 60% в структуре операционной прибыли. Рост комиссионных доходов составил 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а показатель операционной прибыли вырос на 25%.

«Малый бизнес представляет большой интерес для Альфа-Банка, – комментирует Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске. – Малые предприятия гибко реагируют на вызовы рынка, адаптируются к изменениям экономической ситуации. В нынешней ситуации мы снизили ставки кредитования до исторического минимума за истекшие 2 года. Сейчас ставка составляет от 12,5% в зависимости от цели кредита и потребностей бизнеса. Я уверен, что новые условия кредита без каких-либо залогов окажутся привлекательными для них».

По-прежнему ключевую роль в финансовых результатах Иркутского региона играет розничный бизнес. Экономисты банка отмечают, что на фоне роста зарплат и восстановления розничного кредитования экономика возвращается к докризисной потребительской модели роста. Эта тенденция актуальная и для Иркутского региона: с начала года кредитный розничный портфель имел незначительные темпы роста, однако уже в третьем квартале спрос на кредитные продукты увеличился. Так, объем выдач кредитов наличными в сентябре возрос на 40%, благодаря тому, что Альфа-Банк первым из крупных игроков на рынке существенно снизил кредитные ставки для физических лиц: теперь минимальная составляет 13,99% годовых.

Розничный бизнес Банка в Иркутском регионе по итогам 9 месяцев 2016 года показал чистую прибыль в размере 4,3 млн долларов США. Кредитный портфель розничного бизнеса ОО «Иркутский» на 01.10.2016 составил 1,4 млрд руб. «По общей сумме средств, которые физические лица держат на счетах банка в Иркутском регионе, мы прочно удерживаем третье место в регионе. Этот показатель достиг отметки в 2 млрд рублей. Рост числа активных клиентов премиального сегмента составил 22,5% к показателю прошлого года. 30 ноября Альфа-Банк обновил линейку депозитов: клиенты будут получать более высокие ставки по депозиту в зависимости от уровня пакета услуг», – рассказала Ольга Беспечная директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске.

Летом Банк увеличил начисление миль в рамках программы Аэрофлот-Бонус, в зависимости от категории карты клиенты могут получать от 1,1 до 1,6 миль за каждые потраченные 60 рублей. Еще одна карта с дополнительными преимуществами «РЖД бонус» только за этот год покорила сердца более 2000 клиентов Иркутского региона. «Динамика показателя свидетельствует о том, что население Иркутской области доверяет Альфа-Банку, и именно поэтому все чаще выбирает нас для своих расчетов, рост объемов транзакционной активности составил более 30%», - отметила Ольга Беспечная. Одним из основных драйверов роста является удобство банковских digital-сервисов, все больший перечень операций можно с легкостью совершать не выходя из дома. За год на 63% больше клиентов Альфа-Банка стали пользователями мобильного приложения «Альфа-Мобайл».

Стратегия развития Альфа-Банка направлена на достижение главной задачи – стать для клиента удобным и основным банком на каждый день. И показатели бизнес-блоков говорят о том, что клиенты доверяют банку решение своих финансовых вопросов. А включение Альфа-Банка в список системно-значимых свидетельствует о его надежности и стабильности.

Фото А. Федорова

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

«Альфа-Банк» - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018TM и Кубка Конфедераций FIFA 2017.