Новости

Антон Логашов освобожден от должности зампредседателя Правительства Иркутской области и назначен министром экономического развития

С 11 декабря 2016 года Антон Логашов освобожден от замещаемой должности заместителя Председателя Правительства Иркутской области и назначен на государственную должность Иркутской области заместителя Председателя Правительства Иркутской области – министра экономического развития Иркутской области на срок полномочий Губернатора Иркутской области.

Назначение Антона Логашова заместителем Председателя облправительства и министром экономического развития Иркутской области состоялось в соответствии с Указом Губернатора региона Сергея Левченко, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.