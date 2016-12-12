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Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Денис Воронов освобожден от должности

Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Денис Воронов распоряжением Губернатора Иркутской области Сергея Левченко освобожден от должности и уволен с государственной гражданской службы Иркутской области 12 декабря 2016 года вследствие нарушения обязательных правил при заключении служебного контракта, срочный служебный контракт с ним прекращен, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области