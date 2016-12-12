Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Денис Воронов освобожден от должности

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Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Денис Воронов освобожден от должности12 декабря 2016
Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Денис Воронов распоряжением Губернатора Иркутской области Сергея Левченко освобожден от должности и уволен с государственной гражданской службы Иркутской области 12 декабря 2016 года вследствие нарушения обязательных правил при заключении служебного контракта, срочный служебный контракт с ним прекращен, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области