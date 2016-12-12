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Рубль на максимуме продержится от силы пару дней

Российский рубль долгое время реагировал на нефтяное ралли очень сдержанно, двигаясь в диапазоне, но очередной виток роста цен на энергоносители игнорировать уже не смог. Взрыв энтузиазма в рублевых парах вряд ли будет продолжительным и, соответственно, вряд ли потребует вмешательства Центробанка, так как спустя сутки-двое рыночное внимание привлекут иные факторы, которые ослабят давление на доллар.

Тогда же начнется и фиксация прибыли в нефтяных активах. За доллар США к настоящему времени дают 61,09 руб. (-2,2%). Евро стоит 64,74 руб. (-1,9%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 13 декабря, составляют 61,58 руб. за американскую валюту и 65,07 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 172 и 213 копеек соответственно.

Цены на нефть днем в понедельник остаются на волне оптимизма. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,49 (+3,9%). Первой коррекционной целью выступит отметка в $55 за баррель, вблизи этого уровня рынок постарается закрепиться и стабилизироваться. К сегодняшнему дню про аспекты снижения добычи ОПЕК и 11-ю странами-нефтепроизводителями, не входящими в картель, сказано много. Есть плюсы, но есть и пограничные минусы. Однако во всем этом многообразии доводов стоит выделить тот, что, в случае всестороннего соблюдения договоренностей, добыча нефти всего лишь вернется к уровням апреля этого года. Чуть позже рынок примет этот фактор во внимание. Он же будет усилен параметрами добычи американских сланцевиков.

Слишком серьезное укрепление рубля вряд ли придется по нраву Центробанку и Минфину РФ. Однако оно опасно только в том случае, если продлится какое-то время. В данном случае очень сомнительно, что рубль удержит многомесячные максимумы дольше пары дней. Сегодня рублевая стоимость «бочки» нефти составляет 3451 руб., что само по себе неплохо.

Текущие уровни иностранных валют очень привлекательны для покупки и в корзину личных сбережений и в преддверии новогодних каникул за рубежом.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари