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Россияне начали тратиться на автомобили с пробегом

Как только экономику страны перестает раскачивать из стороны в сторону, на авансцену выходит потребитель. Траты среднестатистического россиянина в последние шесть месяцев постепенно растут при том, что уровень заработной платы остается более-менее прежним – в 2016 году средний рост показателя не превышает 5%. Повседневные расходы, пожалуй, не слишком красноречиво иллюстрируют готовность россиян покупать даже ввиду собственного весьма тощего кошелька, зато это прекрасно подтверждают данные по продажам автомобилей.

В ноябре после двух месяцев провала вышел в плюс рынок продаж автомобилей с пробегом. За прошлый месяц параметры продаж в этом рыночном сегменте выросли сразу на 11,6% г/г и составили 447,3 тыс. машин. Внутри российского рынка активным спросом пользуются автомобили отечественного же производства. Согласно расчетам Автостата, на долю Lada приходится больше четверти всех сделок с пробегом. Еще 23% сделок совершается с автомобилями концерна Hyundai. Далее по убывающей идут бренды Chevrolet, Nissan и Toyota. Кроме того, симпатии россиян остаются на стороне автомобиля Ford Focus.

Средняя цена автомобиля отечественного производства составляет порядка 520-580 тыс. руб., иномарка обойдется вдвое дороже, если речь идет именно об автомобиле с пробегом. В России действует налог на роскошь, под который попадают машины стоимостью свыше 3 млн руб. Это накладывает определенный отпечаток на продажи дорогих автомобилей: даже если покупку можно «тянуть» с помощью кредитов, то далеко не каждому по карману ежегодная выплата в казну «за статус».

Вторичный рынок автомобилей сейчас выглядит выгоднее новых машин из-за пересмотра цен на последние. Традиционно в последние недели декабря автосалоны начнут привлекать внимание покупателя дисконтными предложениями и всевозможными акциями, чтобы избавиться от машин уходящего года выпуска. Бренды класса люкс провели подобные акции еще в ноябре, предложив потенциальным покупателям выбрать автомобили из наличия с серьезными скидками.

Спрос на предложения вторичного рынка может быть временным, так как замена одного автомобиля на другой с пробегом означает, что россиянину, может, и хочется жить лучше, но фактически это реализовать очень сложно. Смена картинки создает визуальный эффект улучшений, однако фактически это не означает ровным счетом ничего.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари