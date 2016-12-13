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Беспощадный инвестиционный бум "а-ля рюс": что изменилось в России?

За последние 5 дней самые популярные вопросы звучат как "Что случилось?", "Что изменилось в России?", "Почему такой рост индексов и рубля?", "Надолго ли это?" и т.п. Понятно, что задают их те, кто надеялся на традиционный декабрьский обвал рубля и под завязку загрузился долларами а также те, кто или вышел из российских акций после хорошего роста в этом году, или не заходил туда уже много лет. Что ответить? Изменились правила игры, и это надолго.

Выражаясь терминами игры в преферанс, шортисты рубля и российских активов получили "паровоз" - страшный и беспощадный.

Два глобальных события изменили моду на финансовом рынке. Во-первых, это договоренности о сокращении добычи ОПЕК и независимыми поставщиками. Нефтяной рынок снова регулируем, и теперь можно инвестировать средне- и долгосрочно. Во-вторых, сделка с госпакетом акций "Роснефти" показала, что де-факто санкций и негласных запретов на инвестиции в российские активы больше нет. Теперь Россия снова в моде. Рынок начнут делать в стиле "финансовый а-ля рус". "Раскатывать" сомневающихся и неверящих будут ежедневно и в два захода, сначала с открытием Лондона, потом с открытием Нью-Йорка. Сначала они "выгребут" все, что можно в первом эшелоне, потом пойдут во второй и слегка в третий. Причем до последнего постараются поддержать негативный информационный фон, чтобы количество сомневающихся сильно не уменьшалось.

И только тогда, когда индекс РТС преодолеет 2000 (может, и 2500), а рубль войдет в "плотные" слои в районе 45-50 за доллар (евро может и ниже 40 опуститься), только тогда на рынке "умрет" последний скептик. И не поставят ему памятник, потому что русский инвестиционный бум - осмысленный и беспощадный.

Олег Богданов, старший аналитик "Телетрейд Групп"