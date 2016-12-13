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«Рус-Рейтинг» подтверждает высокий уровень кредитоспособности СКБ-банка на уровне «А+»

Агентство Рус-Рейтинг накануне сообщило о присвоении кредитного рейтинга СКБ-банку по национальной шкале на уровне «А+» с прогнозом «стабильный», по международной шкале на уровне «ВВВ-» с прогнозом «стабильный». Факторы, оказывающие поддержку рейтингу СКБ-банка: хороший уровень чистой процентной маржи; развитые рыночные позиции на региональном уровне и узнаваемый бренд; сохранение умеренной чувствительности к рискам.

Как отмечают аналитики рейтингового агентства, по основным показателям деятельности СКБ-банк выдерживает конкуренцию с филиалами крупнейших федеральных банков. На рынке банковских услуг Уральского Федерального Округа СКБ-банк считается одним из лидеров с хорошо узнаваемым брендом. Кредитные риски, которым в большей степени подвержена деятельность Банка, нивелируются хорошим уровнем резервирования, заключают аналитики агентства «Рус-Рейтинг».