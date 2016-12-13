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Россельхозбанк прогнозирует получение чистой прибыли по итогам 2016 года

АО «Россельхозбанк» планирует получить положительный чистый финансовый результат по итогам 2016 года против отрицательного результата в размере 75,2 млрд рублей в 2015 году.

Формированию чистой прибыли по итогам 2016 года способствует существенный (более чем в 2 раза) рост чистых процентных и комиссионных доходов. При этом кредитный портфель Банка за 11 месяцев текущего года увеличился на 3,1% (на 53,3 млрд рублей) и составил 1 трлн 755 млрд рублей. Темпы роста кредитования АО «Россельхозбанк» в 2016 году были выше средних по рынку.

Финансовый результат Россельхозбанка до вычета расходов на резервы и выбытие ссудной задолженности в январе-ноябре 2016 года увеличился почти в 6 раз по сравнению с январем-ноябрем 2015 года, достигнув 51,3 млрд рублей, что является рекордным показателем в истории Банка.

С учетом консервативного пересмотра рисков по кредитному портфелю полученный финансовый результат позволил Банку в январе-ноябре 2016 года направить 49,3 млрд рублей на создание резервов по кредитам и на расходы, связанные с выбытием проблемной задолженности, с сохранением при этом прибыльной деятельности.