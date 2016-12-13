Новости

При содействии ВТБ в компании «ТрансКонтейнер» создано единое казначейство

Компания «ТрансКонтейнер» при активном содействии банка ВТБ успешно завершила первый этап проекта по построению автоматизированной системы централизованного казначейства. В рамках данного этапа внедрен Расчетный центр клиента — решение ВТБ, которое позволяет компании в режиме реального времени следить за состоянием и движением денежных средств на счетах всех подконтрольных подразделений.

Внедренное решение дало компании возможность распределить функции по расходованию средств между центральным офисом и филиальной структурой, а также усилить контроль над своими денежными потоками за счет консолидации данных по движению денежных средств в различных аналитических срезах.

Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина отметила: «ВТБ обладает большим арсеналом решений по управлению ликвидностью. Это дает нам возможность разработать индивидуальную схему для каждого клиента. Разработанный для ТрансКонтейнера проект — это современное технологичное решение, которое позволит компании повысить эффективность использования внутренних ресурсов и оптимизировать управление финансовыми потоками. В рамках следующего этапа мы планируем внедрить бюджетирование, а также функционал по акцепту — дистанционному подтверждению платежей. В конечном итоге наше решение поможет значительно увеличить эффективность компании».

ДЛЯ СПРАВКИ:

ПАО «ТрансКонтейнер» — транспортная компания, оператор железнодорожных контейнерных перевозок. Компания предоставляет полный спектр услуг, связанных с контейнерными перевозками, терминальной обработкой и логистикой.