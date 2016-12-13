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Показатель лояльности клиентов Sberbank CIB по итогам ежегодного опроса установил рекорд

Sberbank CIB завершил опрос лояльности клиентов в 2016 году, в котором приняли участие 878 респондентов, ключевых клиентов корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка.

За шестилетнюю историю исследований – а данный опрос проводится с 2011 года – индекс демонстрирует стабильную динамику роста: он увеличился с 60 баллов в 2011 году до 82 баллов в 2016-м. Показатель уровня лояльности клиентов CIB является одним из лучших в мире среди корпоративных и инвестиционных банков.1

Исследование клиентской лояльности позволяет Sberbank CIB не только определять потенциальные точки дальнейшего развития, но и детально анализировать мнение каждого клиента, принявшего участие в опросе, формировать дальнейшую стратегию по улучшению качества обслуживания, чтобы предвосхищать ожидания рынка.

Игорь Буланцев, старший вице-президент Сбербанка, и.о. руководителя Sberbank CIB, так прокомментировал результаты исследования: «Лояльность клиента – главный критерий эффективности клиентского бизнеса, при этом важно оценивать прогресс в динамике. Мы проводим опросы удовлетворенности ежегодно в течение шести лет, они стабильно показывают динамику роста и являются для нас ключевым механизмом регулярной обратной связи по множеству аспектов. Результат опроса – тот индикатор, который показывает уровень качества наших услуг, позволяет сделать выводы по продуктовым особенностям, скорректировать политики и процессы. Данный подход доказал свою эффективность, что отлично подтверждают итоги опроса этого года, а именно – выход Sberbank CIB на один уровень с ведущими международными банками. Это большое достижение и заслуга всей нашей команды».

Опрос проводится компанией TNS по методике TRI*M с учетом уникальности клиентов и рынков. Результаты исследований позволяют получить информацию, на основании которой возможно создание «оптимального» клиентского опыта – понимания баланса между удовлетворением потребностей клиентов и факторами прибыльности бизнеса.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

1 По данным компании TNS, средний индекс по 33% лучших банков составляет: в мире – 77%, в Европе – 75%, в России – 74.