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При поддержке Сбербанка открыта фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто»

В Москве на Поклонной горе в Парке Победы открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Одновременно выставка начала работу в Казани и Иркутске. Сбербанк выступает генеральным партнёром проекта.

Фотографы Данил Головкин, Ольга Тупоногова-Волкова и Криста Судмалис создали для выставки 33 работы, где представили свое видение Героев России — ветеранов различных войн. В работе приняли участие ветераны боевых действий и Герои России — люди, получившие высшую награду Российской Федерации. Многие из участников проекта, несмотря на полученные, зачастую очень тяжёлые ранения, продолжили помогать людям и стали примером для подражания. Их силу духа и любовь к жизни и передали фотографы через свои работы.

Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» создана по инициативе Благотворительного фонда «Память поколений».

«Мы хотим, чтобы в сознании людей сформировалось другое отношение к ветеранам и проблемам общества, — отметила Президент фонда Валентина Терешкова. — Работать в этом направлении очень трудно, но очень важно. Необходимо говорить об истории, о наших великих людях и предках и нынешних выдающихся соотечественниках — Героях России. Именно последним и посвящена выставка, которая, надеюсь, вдохновит молодое поколение. Мы очень надеемся, что фотографии увидит как можно больше людей!»

Благотворительный фонд «Память поколений» создан 22 июня 2015 года и оказывает адресную помощь ветеранам боевых действий. Символом фонда является красная гвоздика, которая объединяет патриотов, людей, неравнодушных к прошлому, настоящему и будущему нашей страны.

С момента начала работы фонд оказал помощь более 1600 ветеранам различных боевых действий, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан, ветераны боевых действий в Республике Афганистан, ветераны контртеррористических операций на Северном Кавказе и прочих конфликтов.

Одна из задач, которые ставит перед собой фонд, — изменить отношение в современной России к ветеранам, трансформировать образ участника войны и боевых действий в героя нашего времени, достойного не столько сочувствия, сколько восхищения и поддержки. Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» стал важным шагом в этой работе.

Выставка пройдёт по 9 января 2017 года.

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