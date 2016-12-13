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Сбербанк выступил платиновым партнёром Международной Исламской Банковской Конференции WIBC 2016

Сбербанк выступил платиновым партнёром Международной Исламской Банковской Конференции WIBC 2016, которая традиционно проходит в Королевстве Бахрейн.

В этом году конференция посвящена теме «Экономическая неопределённость: бдительность и развитие». Мероприятие проходит под патронажем премьер-министра Королевства Бахрейн его Королевского Величества принца Халифа бин Салман аль Халифа и Центрального Банка Королевства Бахрейн.

Делегация Сбербанка представила участникам конференции свое видение по развитию исламского финансирования в Российской Федерации и перспективы сотрудничества с финансовыми институтами стран Персидского залива.

В ходе конференции Сбербанк организовал выставку золотого Корана и серебряных марок Кааба московского монетного двора. Стенд Сбербанка посетили более 1 000 участников конференции, включая руководителей международных финансовых компаний, глав центральных банков Бахрейна и Саудовской Аравии и других почётных гостей.

«Предлагая инновационные решения на финансовым рынке с учётом потребностей различных клиентских групп, Сбербанк ориентирован на развитие исламского финансирования как одного из перспективных направлений современного банкинга», — отметил Олег Ганеев, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель рабочей группы по внедрению Партнёрского банкинга в Сбербанке.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.