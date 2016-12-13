Байкалкредобанк предлагает новые условия по ипотечному кредитованию

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Байкалкредобанк предлагает новые условия по ипотечному кредитованию13 декабря 2016
Байкалкредобанк предложил новые условия по ипотечному кредитованию. Срок кредитования увеличился до 10 лет, изменены ставки.
Заявки по кредитам рассматриваются быстро. Как отмечает пресс-служба банка, "преимущество банка - дифференцированные платежи, сумма основного долга уменьшается каждый месяц равными долями".
Подробности по Жилищному кредитному продукту смотрите в разделе "Кредитование - Кредитные продукты".
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