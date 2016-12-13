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Альфа-Банк среди лидеров премиального банковского обслуживания

Альфа-Банк и его премиальная программа «Максимум+» вошли в ТОП-3 лучших предложений в сегменте премиального банковского обслуживания по версии исследовательской компании Frank Research Group. Также Банк одержал победу в номинации «Лучшее дистанционное банковское обслуживание» за специальное предложение для клиентов ПУ «Максимум+» и А-Клуба Private Banking — «Альфа-Мобайл Премиум».

Дарья Белоусова, Директор по развитию состоятельного сегмента Альфа-Банка: «Участие в рейтинге для нас — возможность оценить, насколько наше обслуживание, сервис и продукты соответствуют требованиям состоятельных клиентов. Кроме того, это возможность оценить конкурентов и понять, кто также является лидером этого рынка и какие зоны для развития мы видим для себя в дальнейшем. Альфа-Банк участвует в рейтинге не первый год и стабильно входит в число лидеров. И мы будем только повышать собственную планку».

В исследовании приняли участие 13 крупнейших банков, предоставляющих комплексные программы премиального банковского обслуживания состоятельным клиентам. Для подготовки рейтинга эксперты изучили международный опыт премиального банковского обслуживания, провели анкетирование более 3 000 клиентов, протестировали сервис банков в качестве «тайного покупателя» и действительного клиента, а также провели оценку дистанционного банковского обслуживания.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.