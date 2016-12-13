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1,5 млн. рублей из зарплат подчиненных присвоили директоры АЭМЗ

Следственным комитетом в Ангарске 9 декабря возбуждено уголовное дело в отношении действующего и бывшего директоров ООО «Торговый Дом "Ангарский электромеханический завод"» по факту полной невыплаты зарплаты работникам, предусмотренному ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как установлено следствием, с декабря 2014 года по июль 2015 года двое мужчин, являясь поочередно генеральными директорами ООО «Торговый Дом "Ангарский электромеханический завод"», из личной заинтересованности не выплачивали зарплату и иные установленные законом выплаты работникам организации, что является грубым наруушением действующего законодательства.

Сумма задолженности составила более 1,5 млн. рублей. 10 декабря один из директоров погасил задолженность перед работниками предприятия на сумму более 1 млн. рублей.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области. В настоящее время бывшему директору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго решается вопрос об избрании ему меры пресечения.