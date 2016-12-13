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В Иркутской области приставы "заморозили" нелицензионный грузоподъемный кран

Эксплуатация козлового грузоподъемного крана одного из лесоперерабатывающих предприятий г. Тайшета приостановлена судебными приставами на 90 суток.

В результате проведенной следственным отделом по г. Тайшету СУ СК РФ по Иркутской области проверки выявлено, что на сложную технику, эксплуатируемую на опасном производственном объекте, отсутствует соответствующая документация.

Тайшетский городской суд постановил признать организацию виновной в административном правонарушении, предусмотреном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, и назначил наказание в виде заморозки деятельности путем прекращения эксплуатации двухконсольного грузоподъемного крана сроком на 90 суток.

Представителю должника приставы вручили требование о приостановлении деятельности крана, не соответствующего техническому регламенту. Пресс-служба УФССП России по Иркутской области сообщает, что вход в кабину крана и рубильник, обеспечивающий подачу электротока, были опечатаны в присутствии понятых.