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За нецензурные слова в зале суда жительницу Приангарья привлекли к ответственности

Дознавателем отдела судебных приставов по Заларинскому, Аларскому, Нукутскому и Балаганскому районам возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Д. за проявленное неуважение к суду.

Инцидент случился в ходе судебного заседания по уголовному делу по обвинению гражданки Д. в совершении преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища). Подсудимая, осознавая, что потерпевшая гражданка С. также является участником судебного разбирательства, публично оскорбила ее в грубой форме.

На замечание председательствующего судьи подсудимая не отреагировала и продолжила высказывать в адрес потерпевшей нецензурные слова, тем самым унизив честь и достоинство гражданки С.

Противоправные действия гражданки Д. привели к тому, что в отношении нее возбудили в уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду), которое по окончании расследования направлено в Заларинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.