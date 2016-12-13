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ИНК заняла высокую позицию в рейтинге экологической ответственности

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России совместно с группой «КРЕОН» при участии «Национального рейтингового агентства» и ПРООН/ГЭФ-Минприроды РФ, а также при поддержке Минэнерго РФ представил 9 декабря третий рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний.

Рейтинг оценивает уровень воздействия нефтегазовых компаний на природу, а также качество корпоративных политик компаний.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) участвует в нем с момента основания. С 2015 по 2016 год она поднялась с 14 на 11 место в списке из 21 компании.

По мнению оргкомитета, рейтинг будет поможет повысить качество управления экологическими рисками при добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья. Необходимо отметить, что снижение негативного воздействия на окружающую среду помимо прямого природоохранного эффекта имеет важный социальный результат: снижение негативного влияния на здоровье персонала и местных сообществ, недопущение разрушения территорий традиционного пользования.

На официальном сайте WWF приводится комментарий директора по природоохранной политике WWF России Евгения Шварца:

«Рейтинг – это единственный в России инструмент, позволяющий проводить сравнительные оценки уровня экологической ответственности крупнейших нефтегазовых компаний, добывающих свыше 1,5 млн тонн нефти в год. Особое значение исследование имеет в преддверии Года экологии в России».

Методика рейтинга разработана специалистами WWF и постоянно совершенствуется, в том числе с учетом замечаний самих нефтегазовых компаний. Для расчета используются 28 критериев, сгруппированных в три тематических раздела: экологический менеджмент (качество управления охраной окружающей среды), воздействие на окружающую среду (сбросы, выбросы, отходы) и раскрытие информации (прозрачность компаний, готовность рассказывать об авариях и экологических конфликтах).