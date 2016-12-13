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ВТБ провел в БГУ очередной мастер-класс и наградил студентов-призеров конкурса

ВТБ провел заключительный в 2016 году мастер-класс для студентов финансово-экономического факультета Байкальского государственного университета. Организатором мероприятия выступила служба по работе с акционерами банка при поддержке подразделения ВТБ в Иркутске, инвестиционного департамента ВТБ24 и БГУ.

Управляющий директор, главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещёв провел для студентов мастер-класс по фундаментальному анализу рынка акций, сообщив о базовых принципах и понятиях, способах оценки и расчета справедливой стоимости акций. Директор службы по работе с акционерами ВТБ Юрий Мариничев рассказал участникам встречи о корпоративном управлении и стратегическом менеджменте, в том числе на примере крупных иностранных и отечественных компаний.

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин подвел итоги конкурса, объявленного в БГУ в октябре. «Студентам необходимо было выполнить два задания. В одном из них они составляли и оптимизировали личный финансовый план. В другом задании участники в системе интернет-трейдинга торговали акциями российских эмитентов, в том числе и банка ВТБ, на виртуальный миллион рублей, зачисленный каждому студенту на демо-счет.

Интерес к практической экономике у иркутских студентов достаточно высок. К такому выводу мы пришли, оценив как количество, так и качество предоставленных работ», - отметил Владимир Хоткин.

Итоги конкурса среди студентов БГУ подвели по сумме двух заданий. Первое и второе место разделили Артем Токарев и Юлия Мосичева. Артему вручили интернет-планшет. Юлия получила возможность посетить годовое общее собрание акционеров банка ВТБ в 2017 году. Третье место занял Евгений Минеев, которому также достался ценный приз от банка.

В следующем году в ведущих экономических вузах страны ВТБ продолжит мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности студентов. Планируется, что очередной мастер-класс в БГУ представители банка проведут осенью 2017 года.