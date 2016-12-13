Новости

«Мы не кредитная фабрика, мы фонд, работающий по уникальной для России модели проектного финансирования»

13 декабря 2016

В феврале 2013 года Промсвязьбанк совместно с общественной организацией «ОПОРА РОССИИ» запустил Венчурный фонд для поддержки малых и средних предпринимателей, работающих в области торговли и в сфере услуг. За 3,5 года работы рисковый для банка проект дал положительные результаты. Теперь Венчурный фонд трансформируется в Инвестиционный фонд и планирует работать с производственными и франчайзинговыми проектами.

Алена Сокова, руководитель Венчурного фонда, рассказывает о причинах смены концепции, новых рыночных вызовах и планах по развитию проекта.

Три года назад Промсвязьбанк решился на смелый эксперимент, запуск корпоративного венчурного фонда, инвестирующего в нетрадиционные для рисковых инвестиций отрасли: торговлю, сферу услуг и производство. Насколько успешным получился этот проект?

- Первый этап работы Фонда окончательно мы планируем завершить до конца 2017 года, но уже сегодня руководство банка дало положительную оценку этому проекту. За 3,5 года мы рассмотрели более 5000 проектов, из которых проинвестировали 25 на общую сумму порядка 100 млн. рублей. Из пяти сделок мы уже вышли: где-то через продажу доли инвестору поздних стадий (кейс CityFootball и фонда UTF), где-то через стандартный кредитный договор с банком (компании «Велодрайв», «Баба-Шура», «НИКо»), 3 проекта на сегодня признаны неудачными, остальные компании развиваются по плану. Ожидаемая минимальная доходность по всему портфелю составит 25%.

Высокорисковые инвестиции не традиционное для банков поле деятельности, какие глобальные задачи ставились перед этим проектом и были ли они достигнуты?

- Скажу даже больше: мы не просто решили организовать фонд для стартапов, мы выбрали для себя нишу, где венчурные инвестиции не существуют в принципе, ни в России, ни за рубежом. Мы вкладывали в малые и средние компании в сфере торговли, услуг и производства, помогали предпринимателям кратно увеличить их бизнес в короткие сроки.

Это были своего рода продуктовые изыскания «на местности»: мы пытались понять, какие продукты будут востребованы МСБ. Еще одна наша задача – помощь предпринимателям, обучение, консалтинг, повышение их финансовой грамотности.

Какие инструменты в итоге доказали свою успешность в реальных рыночных условиях?

- Большинство наших инвестиций мы закрывали по схеме проектного финансирования. Да, были случаи, когда мы просто продавали свою долю как классический венчурный фонд, где-то клиент погашал инвестицию с определенной доходностью, но чаще всего мы обговаривали индивидуальные условия кредитования. Все кредиты имели отсрочку по погашению. Как только проект начинал генерировать прибыль, мы строили график возврата инвестиции: либо зашивали в кредитный договор фиксированную процентную ставку, либо рассчитывали ее по некой формуле от максимальной суммы прибыли за весь период действия договора. Поскольку все-таки мы инвестируем деньги Промсвязьбанка, который входит в банковскую систему страны и контролируется регулятором, у нас нет возможности работать по классической схеме венчурных инвесторов, где одна звездная компания может обеспечить доходность по всему портфелю с учетом 80% неуспешных инвестиций. Нам важно, чтобы Венчурный фонд, как минимум, окупал себя. Думаю, в целом по портфелю количество неуспешных проектов не будет превышать 20%.

25 инвестиций за 3,5 года, кажется, по банковским меркам - это скромный результат? Обычно кредитный портфель бывает более солидным.

- Если мы говорим о стандартной кредитной фабрике, цифра 25 и, правда может, показаться маленькой. Все банки работают по скоринговой модели, где оценка компании проходит практически в автоматическом режиме. В расчет берется текущее положение дел в бизнесе.

Мы работаем с компаниями в проектной логике: то есть смотрим все три составляющие – прошлое (с какими трудностями сталкивался предприниматель, как их преодолевал, какой опыт накопил), настоящее и будущее, пытаемся спрогнозировать, приведет ли предлагаемый проект к кратному увеличению выручки компании.

Подобным образом с малым бизнесом в России не работает ни один банк, поскольку эта технология очень дорогостоящая. На рассмотрение каждого проекта уходит 2-3 месяца, к глубокому анализу бизнеса, отрасли, трендов подключаются профильные специалисты. Иногда приходится изучать бизнес буквально до молекул, разбираться из чего производиться тот или иной продукт, где и как закупается сырье. И, конечно же, особое внимание мы уделяем самому предпринимателю: смотрим, насколько он готов работать над своим бизнесом, оперативно реагировать на нестандартные ситуации, отвечать на рыночные вызовы, удерживать своего клиента, гибко менять модель монетизации.

Проектный подход – довольно долгий и дорогой процесс, сможет ли банк в итоге окупить эти расходы?

- Задача Фонда – не быть убыточным, а основные бенефиты от этой деятельности мы не оцениваем в деньгах. Для нас это работа на перспективу – мы растим своего клиента, повышаем собственную экспертность, формируем доверие к бренду со стороны малого и среднего бизнеса. В какой-то степени это социальный проект Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ».

Сейчас Фонд проходит перезагрузку: из венчурного превращается в инвестиционный, расширяется инвестиционный фокус. Почему банк принял решение изменить концепцию?

- На то у нас две основные причины. Во-первых, желание расти. Мы поработали с молодежным предпринимательством, поняли его сильные и слабые стороны, сформировали четкие инвестиционные критерии и модели вложений. Теперь настало время уделить внимание другим не менее актуальным сегментам клиентов. Во-вторых, необходимость гибко реагировать на изменения условий внешней среды. А они, естественно, стали другими. Самый актуальный вопрос современной экономики России – как развить собственное производство, как эффективно реализовать политику импортозамещения? Для этого нужны новые предприниматели, новые компании, в том числе, малые и средние.

Посмотрите на кредитные портфели крупнейших федеральных банков – все сплошь торговля и сервис, производственники занимают, от силы, 5%.

Финансировать потоковое производство в большем объеме могут позволить себе либо региональные банки, либо игроки в рамках каких-то программ поддержки. Мы смотрим в будущее уже сегодня, поэтому хотим быть рядом с клиентом, изучить его проблемы, понять, как можем быть ему полезны, какие продукты можем предложить.

Промтех – отрасль перспективная, но довольно сложная. Какие узкие места удалось обнаружить уже при анализе первых компаний?

- Проблем в производственной сфере, действительно, хватает. Во-первых, это отсутствие сырьевой базы. Когда мы смотрим проекты и доходим до сырья, то видим, что большинство компаний везет материал из-за границы, поскольку в России аналогов либо нет вообще, либо они ненадлежащего качества. Это первый очень большой вызов для всех с учетом нестабильности валютных курсов. С другой стороны, для российских предпринимателей это огромный рынок. Вторая особенность – недостаток отечественных заводов, в принципе: тут либо зарубежные производители, либо осколки советских промышленных гигантов, которым так и не удалось перестроиться на современные технологии. Третья проблема – отсутствие людей, способных быстро построить новое производство. Как правило, у нас есть выходцы с советских заводов, знающие технологию и готовые наладить именно производство, и менеджеры, умеющие продавать, но не знакомые с заводами изнутри. Успех проекта лежит на пересечении этих двух компетенций.

Ставите ли для себя какие-то ограничения по отраслям: все-таки пошив одежды и производство труб имеют очень разную специфику? Когда планируете объявить первые инвестиции?

- Никаких отраслевых ограничений мы для себя не ставим, это, на мой взгляд, только усложнит и без того непростой процесс отбора компаний. По моим личным ощущениям, больше интересных проектов мы увидим на b2b-рынке. Работа с конечным потребителем потребует от компании определенных вложений в маркетинг, к тому же на рынках товаров народного потребления высокая конкуренция, при таком ассортименте импортных брендов будет сложно поставить на полку новый продукт.

Первая сделка Фонда уже в стадии финализации: мы финансируем малый бизнес в литейной отрасли, видим на этом рынке хороший потенциал развития именно небольших компаний.

С учетом всех особенностей промышленных проектов, какими будут условия работы нового Фонда?

- Однозначно это будет кредит, инвестировать на других условиях мы не готовы, поскольку банк не можем позволить себе участвовать в оперативном управлении предприятием, принимать ежедневные решения по подбору кадров, по постановке задач, контролю, планированию. Мы будем давать рекомендации раз в квартал, и следить за динамикой развития бизнеса. Совершенно точно останется наш проектный подход к отбору объектов инвестирования: всех перспективных предпринимателей мы посмотрим подробно. Для производственников мы готовы предоставлять более длинную отсрочку – вплоть до двух лет, дальше строить индивидуальные графики погашения. Горизонт инвестирования сохранится на прежнем уровне – 5 лет. Конечно, на 25% доходности в этой сфере мы не рассчитываем, в договорах будут ставки, которые будут приемлемы для проекта, промышленный бизнес не настолько рентабельный, к тому же важно сохранить высокую мотивацию у самого предпринимателя, не хотелось бы, чтобы ему приходилось отдавать Фонду всю свою маржу.

Промышленные проекты, как правило, довольно капиталоемкие, сохранится ли верхняя граница инвестиции в 10 млн?

- Цифра в 10 млн – это наш внутренний ориентир, при необходимости мы можем увеличить эту сумму. Производственным проектам, как правило, требуются гораздо большие вложения, поэтому в этом сегменте мы планируем работать в тесной связке с институтами государственной поддержки: Фондом развития промышленности, МСП Банком, Корпорацией МСП, Фондом развития моногородов, Фондом развития Дальнего Востока и др. Большинство из них дает деньги предпринимателям на условиях софинансирования: на каждый государственный рубль заявитель должен доложить рубль частных инвестиций (собственных или привлеченных).

Естественно, когда речь идет о десятках миллионов, небольшим компаниям сложно найти такие средства, поэтому и государственные деньги становятся для них недоступны. Думаю, мы сможем стать тем самым плечом, которое поможет соискателям.

Сейчас мы активно обсуждаем возможности сотрудничества с госинститутами, думаю, в будущем мы сможем предоставлять друг другу доступ к собственным pipe-line: они смогут посмотреть наш портфель, а мы их.

Будет ли докапитализирован Фонд, ведь средний чек инвестиции может повыситься?

- Из первоначальных 300 млн. в данный момент мы разместили примерно 35%. Плюс до конца следующего года мы ожидаем возврата средств от портфельных компаний. Если спрос на продукты Фонда сохранится, то это будет хорошим поводом для руководства задуматься о докапитализации.

Наряду с финансирование Венчурный фонд предлагал портфельным проектам и менторскую поддержку. Будет ли программа наставничества реализована и в области промышленных проектов?

- Менторство оказалось востребованным инструментом в среде предпринимателей, и мы планируем сохранить эту программу и в будущем, но только для молодежного бизнеса. Производственные проекты – более сложная сфера, здесь не так много опытных специалистов. Люди с опытом в промышленности скорее будут востребованы нашими портфельными компаниями как кадры, нежели как внешние советники.

Еще одно новое направление работы Фонда – финансирование бизнеса по франшизе. Откуда возник интерес к франчайзингу?

- Франчайзинг – выстраданная нами история. Примерно половина проектов, приходивших в Фонд за инвестициями, реализовывалась по франшизе, в текущем портфеле таких сделок 9. Сразу стало понятно, что подобный бизнес требует отдельного изучения, ведь здесь мы имеем дело не только с предпринимателем, но и с франчайзером.

Мы смотрели, как франчайзер и франчайзи общаются между собой, как решают спорные вопросы, какие есть неоправданные ожидания с обеих сторон. Для себя мы сделали выводы про франчайзеров: не со всеми есть желание продолжать сотрудничество.

Летом у нас была встреча с Российской Ассоциацией Франчайзинга, на которой мы окончательно решили – будем делать специальный кредитный продукт на этом рынке.

Каким будет этот продукт?

- Мы строим работу на двух постулатах: кредитование франчайзинга – это кредитование франчайзера, а не франчайзи, поскольку заемные деньги помогают первому расширить собственный бренд, географическое присутствие и успешно конкурировать с другими игроками отрасли. Второй важный момент – деньги от Фонда должен получать франчайзи при поручительстве франчайзера. Это, с одной стороны, избавляет головную организацию от необходимости проводить деньги через себя, обслуживать кредит и следить за его возвратом, а, с другой, стимулирует развивать франчайзинговую точку как собственную. В такой логике мы сейчас стартуем с одной компанией, надеюсь, наши гипотезы подтвердятся.

Фонд будет работать со всеми франчайзерами или планируется составить некий список проверенных партнеров?

- Список, однозначно, будет. Нам важно найти надежные компании, которые будут готовы не на словах, а на деле поддерживать своих франчайзи. Пока на рынке нет желающих поручаться за своих франчайзи. Нет тех, кто готов брать на себя финансовую ответственность, и в случае провала, выкупить точку в собственную сеть, погасить инвестицию Фонда, вывести ее в прибыль с помощью антикризисного управления, а впоследствии, возможно продать новому франчайзи, возможно дороже, чем стартап.

Изменится ли процедура отбор проектов после перезагрузки Фонда?

- Нет, технологию мы менять не будем, она хорошо зарекомендовала себя. Предприниматель заполняет небольшой чек-лист на нашем сайте, отправляет анкету и несколько стандартных документов: презентацию и верхнеуровневую финансовую модель. С этими материалами в ручном режиме работают наши эксперты, которые позднее запрашивают подробный бизнес-план и более детальную модель монетизации, проводят глубокий анализ отрасли. Если мы видим потенциал проекта, Фонд направляет свое коммерческое предложение. Следующий этап – мониторинг текущего бизнеса соискателя, сотрудники регионального офиса Промсвязьбанка изучают компанию «на местности», проводят финансовый аудит. Затем уже проект выносится на инвестиционный комитет, который и принимает окончательное решение о структуре сделки.

Какова воронка проектов?

- За 3,5 года мы обработали 5000 заявок, закрыли 25 сделок. Надеемся, что в производственных проектах цифры будут лучше, а качество проектов выше.

Все-таки молодежь – это особенный сегмент, да, у них горят глаза, они полны юношеского максимализма, но при этом они очень нестабильны и переменчивы.

По каким причинам, чаще всего, Фонд отвергал заявки?

- Наверное, в половине случаев причина отказа – финансовая безграмотность. Клиенты, особенно молодые, не утруждают себя старательными расчетами: они не понимают, откуда придет первая выручка, кто их покупатель, какие у него потребности. Сильно страдает бизнес-планирование. Самые частые ошибки – недооценка бюджета проекта: очень радужные ожидания по доходом и, наоборот, заниженные цифры расходов. Были заявки, где соискатели даже не учитывали налоги. Когда мы поправляли их бизнес-модели, становилось очевидно, что бизнес убыточен, и они сами отказывались от этих проектов. Были те, кто не попал в зону интересов инвестора, и обращались не по адресу (например, с социальными или ИТ-проектами). Многие не проходили по доходности: пытались захватить рынок за счет демпинга или переоценивали компетенции собственной команды. Были и те, кто говорил: «Дайте хоть сколько-нибудь», и при бюджете в 40 млн. рублей просили 10 млн. Входить в проект без гарантии конечного результата, да и еще по ходу выстраивать коммуникацию с возможными соинвесторами, мы не хотели.

А были ли случаи, когда проекты не оправдывали ваших надежд уже после сделки?

- У нас есть сделки, где не полетело. У Фонда есть четкая стратегия на этот случай: если клиент отзывчив и применяет наши рекомендации, постоянно ищет новые возможности, проявляет гибкость в управленческих решениях, но все равно не достигает нужного результата, мы готовы поделить с ним понесенные убытки.

Но если предприниматель не прислушивался к нашим рекомендациям, не выполнял их и категорически с ними не соглашался, то он берет всю ответственность за отрицательный финансовый результат на себя.

Конечно, в планы многих предпринимателей вмешался кризис. Ведь мы смотрели и активно инвестировали в 2013-2014 годах, соответственно, компании планировали в одних, а оперировали уже совершенно в других условиях внешней среды.

Какие задачи ставит перед собой Фонд на 2017 год?

- Однозначно мы будем обсуждать со всеми институтами господдержки механизм совместного отбора проектов. Опыт в этом деле у нас есть: молодежные компании мы искали в рамках конкурса «Бизнес-успех», проводимого «ОПОРОЙ РОССИИ». Сейчас нам важно понять заказ и спрос на продукты нашего Фонда, до конца годы мы хотим выстроить план региональных отборов производственных проектов совместно с институтами развития. В молодежном направлении мы продолжим работать в штатном режиме. Во франчайзинге надеемся уже до конца этого года закрыть одну-две сделки, и весь 2017 активно искать новых партнеров, рассказывать рынку о нашей программе.


/ СИА /



Предложения месяца:

Солид Банк. Кредит Отличное решение".
Сумма кредита от 35 000 рублей от 3 месяцев до 1 года. Ставка от 12% годовых
Выгода кредита: до 300  000 тыс. рублей - без обеспечения!
Акция: снижение % ставки по кредиту «Отличное решение»! До 16 января 2017!

Реклама на сайте

Другие материалы раздела


23
декабря
2016
 «РАФТ ЛИЗИНГ», Mercedes-benz и PONSSE в декабре организовали деловые завтраки для клиентов в Иркутске и Братске
Бизнес-завтраки совместно с дилерским центром грузовых автомобилей Mercedes-Benz и представительством спецтехники PONSSE провела для своих клиентов в Иркутске и Братске компания «РАФТ ЛИЗИНГ».
 
23
декабря
2016
 Фальстарт в рознице: почему не растет потребление
В ноябре оборот розничной торговли снизился на 4,1% г/г, что соответствует нашим ожиданиям (-4,0% г/г) и гораздо хуже консенсус-прогноза (-3,4% г/г). Это подтверждает наше мнение о том, что внезапное улучшение оборота розничной торговли в сентябре было скорее разовым явлением, связанным с парламентскими выборами, чем началом восстановления потребления. Очень медленное восстановление розничного кредитования указывает на то, что перспективы роста потребления на 2017г. неустойчивы.Аналитики Альфа-Банка считают, что слабые результаты 2016 г. усилят риск дополнительных расходов бюджета в будущем году, особенно если цена на нефть сохранится выше $50/барр.
 
23
декабря
2016
 Рубль: на волне позитивных ожиданий
Эффект от неожиданного комментария ФРС о 3-х повышениях ставки в 2017 г. продолжает воздействовать на валюты – доллар укрепляется, евро обновляет минимумы. Цены на нефть, хотя и снизились на...
 
23
декабря
2016
 Реформа закона 214-ФЗ: что ждать покупателю новостроек?
Защитят ли новые поправки дольщика, кто достроит дом за застройщиком-банкротом, что будет с ценами на жилье. Детали, комментарии, прогнозы
 
23
декабря
2016
 Топ-3 излюбленных аферистами способа присвоить чужую недвижимость
Для того чтобы законно присвоить чужую недвижимость, мошенникам, порой, нужно выполнить всего два условия. Во-первых, вовремя узнать, что у жертвы есть или скоро появится подходящее имущество. Во-вторых, заполучить оригинал подписи владельца. Остальное дело техники: сфабриковать долговую расписку на круглую сумму, подать иск о взыскании лжезайма, и отобрать жилье в качестве компенсации. О самых популярных схемах обмана при помощи таких подделок — в экспертной статье адвоката Олега Сухова (Юридический центра адвоката Олега Сухова).
 
23
декабря
2016
 Во Втором Иркутске начали сносить незаконное кафе «Ангара»
Во Втором Иркутске на улице Новаторов приступили к сносу самовольно возведенной постройки – одноэтажного здания кафе «Ангара», к которому прилегает кирпичное ограждение и павильон...
 
23
декабря
2016
 ОЭЗ «Ворота Байкала» намерена расторгнуть договоры с резидентами-«статистами»
Руководство особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Ворота Байкала» намерено разрывать договоры аренды на земельные участки с теми резидентами, которые в...
 
22
декабря
2016
 Новая отрава – в Иркутске вычислили еще одну опасную жидкость, которую пьют вместо сертифицированного спиртного
В Иркутске в ходе рейдов выявлен еще один вид опасной спиртосодержащей жидкости, которую приобретают в качестве альтернативы сертифицированному алкоголю. Это универсальное средство «Чистый...
 
22
декабря
2016
 Промсвязьбанк представил ВИП-клиентам новую премиальную карту MasterCard World Elite
В преддверии новогодних праздников Промсвязьбанк предложил ВИП-клиентам новую премиальную карту на базе платежной системы MasterCard – MasterCard World Elite. Оформить ее могут владельцы...
 
22
декабря
2016
 Инфляция в РФ в 2017 году достигнет уровня 4%
Директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Владимир Колычев на Биржевом форуме в Шанхае заявил, что инфляция в РФ в 2017 году достигнет уровня 4% при условии сохранения...
 
22
декабря
2016
 Вопросы расселения аварийного жилищного фонда рассмотрели на заседании Правительства Иркутской области
В Иркутской области расселено 268 тыс. м2 аварийного жилищного фонда. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина на заседании Правительства...
 
22
декабря
2016
 72 человека погибли в Иркутской области в результате отравления "Боярышником"
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил ответственным подведомственным структурам оказать поддержку детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи со смертью родителей в результате...
 
22
декабря
2016
 Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутский будет достроен к июлю 2017 года
Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутский будет достроен к июлю 2017 года. На его площадках состоится  областной Сур-Харбан. Такое решение принято на заседании Совета по...
 
22
декабря
2016
 Промсвязьбанк и Корпорация МСП помогли посадить сад в Белгородской области
Промсвязьбанк открыл кредитную линию лимитом 152 млн рублей садоводческому предприятию ООО «Белый сад». Первый заем в размере 26,7 млн рублей компания взяла сроком на 4 года по ставке...
 
22
декабря
2016
 ЦБ РФ отозвал лицензию у нескольких кредитных организаций
По сообщению Банка России, в четверг регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк и у небанковской...
 
22
декабря
2016
 В Иркутске задержан адвокат, участвовавший в угоне двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200
По версии следствия, в период с 2015 по 2016 гг. группа лиц похищала элитные автомобили в г. Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Саянск. Преступной наживой злоумышленников стало более 20 автомобилей, ущерб составляет десятки миллионов рублей. Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции установлено, что адвокат причастен к похищению двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200.  
 
22
декабря
2016
 ИНК отмечена за экологический проект в рамках конкурса «Социальная звезда»
Четвёртая торжественная церемония общественного признания «Социальная звезда» состоялась в Иркутске 16 декабря. На мероприятие были приглашены около 300 иркутян. Это победители конкурсов...
 
22
декабря
2016
 Жириновский потребовал отправить в отставку губернатора Иркутской области
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский потребовал отправить в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко из-за массового отравления людей суррогатными спиртосодержащими...
 
22
декабря
2016
 В Иркутске владелец автомобиля, на который с крыши упал снег, добился возмещения ущерба с ТСЖ
Кировский районный суд Иркутска принял решение взыскать с товарищества собственников жилья компенсацию ущерба и морального вреда в пользу владельца автомобиля, на который в начале марта 2016 года с...
 
22
декабря
2016
 В детской больнице Иркутской области выявлены многочисленные нарушения
Прокуроры Нукутского района совместно с экспертами из Роспотребнадзора проверили соблюдение требований ФЗ об обеспечении охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в ОГБУЗ «Нукутская районная больница».
 
22
декабря
2016
 Спрос на потребительские кредиты увеличился в 1,5 раза
Сбербанк в Приангарье с начала года выдал более 100 тысяч потребительских кредитов на сумму 18,5 млрд. рублей, что почти в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Существенное...
 
22
декабря
2016
 АО «Россельхозбанк» объявляет о снижении цен на монеты Козерог
АО «Россельхозбанк» объявляет о снижении цен на монеты Козерог-14 (Габон) номиналом 1000 и 2000 FRA CFA серии «Знаки Зодиака» с 22.12.2016г. по 10.01.2017г. включительно. ...
 
22
декабря
2016
 ВСЖД открыла новый вокзал
Сегодня, 22 декабря, на ст. Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги открыт новый вокзал. Современное здание общей площадью 912,4 кв м более чем в три раза превышает размеры прежнего вокзала...
 
22
декабря
2016
 В постель с телефоном
Россияне все чаще жалуются на плохой сон, причиной которого неврологи считают активное использование гаджетов в вечернее и ночное время. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проанализировав статистику, собранную для Аналитического центра «АльфаСтрахование» врачами неврологами столичных и региональных медицинских центров.
 
22
декабря
2016
 Возбуждено уголовное дело в отношении главы п. Эдучанка иркутской области за срыв отопительного сезона
Усть-Илимская межрайонная прокуратура Иркутской области проверила исполнение ФЗ об обеспечении тепловой энергией жителей п. Эдучанка.
 
22
декабря
2016
 Киберугрозы: в 2017 году хакеры будут чаще атаковать фондовые биржи, инвестфонды и совершать кражи криптовалюты
"Лаборатория Касперского" спрогнозировала киберугрозы на 2017 год
 
22
декабря
2016
 Чаще всего в России подделывают алкоголь и одежду
Объем незаконного оборота на рынках продовольствия, алкоголя, табака, одежды, парфюмерии и косметики, предметов личной гигиены и чистящих средств в 2015 году составил 2,5 трлн руб. Это...
 
22
декабря
2016
 Семь школ Иркутского района не были обеспечены медицинским обслуживанием
В ходе проведения проверки прокуратурой Иркутского района выявлены нарушения при подготовке школ к учебному году.
 
22
декабря
2016
 Под елкой не так много подарков
Ускорение темпов инфляции в декабре 2016 года было существенно ниже ожидаемого, а Банк России в обзоре инфляционных ожиданий констатировал и их существенное снижение по данным декабрьских опросов. У индекса потребительских цен пока есть шансы составить по итогам 2016 года 5,5%. Основной причиной низкой инфляции декабря, видимо, будет невысокий предновогодний спрос, хотя настроения потребителей улучшаются.
 
22
декабря
2016
 Греф рассказал, чего ожидать от банковского сектора в 2017 году
В интервью телеканалу «Россия 24» глава «Сбербанка» заявил, что в 2017 году банковский сектор может заработать 1,2-1,3 трлн рублей. Это на 50% больше, по его словам, чем в...
 
22
декабря
2016
 Павильоны и киоски, незаконно торгующие спиртным в Иркутске, закроют
Деятельность павильонов и киосков, в которых установлен факт незаконной продажи алкогольной продукции, должна быть прекращена. Такое поручение дал комитету экономики администрации города мэр Иркутска Дмитрий Бердников на оперативном штабе по чрезвычайной ситуации, связанной с массовым отравлением спиртосодержащей жидкостью.
 
22
декабря
2016
 В Иркутске обратившийся к приставам взыскатель сам оказался должником
В Правобережный отдел судебных приставов г. Иркутска обратился гражданин с просьбой перечислить взысканные в рамках исполнительного производства в его пользу 26 тыс. рублей на расчетный счет, открытый в банке на имя его супруги.
 
22
декабря
2016
 Рубль показал силу
После недельного перерыва курс американской валюты на российском рынке опустился ниже уровня 61 руб./$. Игре на укрепление рубля способствует сохранение на высоком уровне цен на нефть, а также...
 
22
декабря
2016
 «Ковровое покрытие» и «взрывной» интернет. Иркутский филиал «МТС» подвел итоги года
Компания «МТС» подвела итоги работы в Иркутской области за 2016 год. Руководители Иркутского филиала рассказали журналистам о новых базовых станциях, рекордном росте мобильного интернета, инвестициях в LTE и «ковровом покрытии».
 
22
декабря
2016
 Пятнадцатая ледовая переправа введена в эксплуатацию в регионе
21 декабря в Киренском районе Иркутской области открыли ледовую переправу на реке Киренге - «Киренск - Гарь», которая стала 15 действующей переправой в регионе.
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании