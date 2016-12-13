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В рамках проекта Сбербанка «Галерея В. Бронштейна» организовала день открытых дверей для людей с ограниченными возможностями

13 декабря 2016 года, г.Иркутск - В рамках масштабной культурной акции Сбербанка «Искусство сохранять» «Галерея В. Бронштейна» организовала для людей с ограниченными возможностями еще один день открытых дверей. 12 декабря выставочные залы галереи, не покупая билета, посетили почти 100 человек. В числе посетителей – такие организации Иркутска как Дом-интернат для инвалидов, Прибайкальский талисман, Иркутский реабилитационный техникум, Организация инвалидов детства "Надежда", Всероссийское общество глухих, Свердловская общественная организация инвалидов.

Фото А. Федорова

В этот день посетители смогли увидеть все действующие выставки: постоянную экспозицию с работами признанного бурятского скульптора Даши Намдакова и авторскими куклами его семьи, а также новую концептуальную выставку известного художника Зорикто Доржиева «Теория хаоса». Для удобства посетителей были созданы специальные условия: составе группы был сурдопереводчик, в течение дня работали волонтеры.

- Я была волонтером во время акции Сбербанка, когда вход на выставку был свободным для всех жителей города, тогда многие подходили к нам, волонтерам, благодарили за возможность. Но сколько слов благодарности мы услышали вчера! Хочется, чтобы подобные дни стали обычным явлением для нашего общества, чтобы все имели возможность бесплатно знакомиться с наиболее яркими образцами культуры, - отмечает одна из активных волонтеров проекта Алина Верховцева.

Напомним, акция «Искусство сохранять» организована в честь 175-летия Сбербанка. В проекте участвовали крупнейшие художественные музеи, посетить которые в определенные дни благодаря поддержке Сбербанка могли все желающие совершенно бесплатно.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.