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Жители Якутии открыли в Сбербанке более 94 тысяч вкладов

Размещение денежных средств во вкладах Сбербанка традиционно пользуется популярностью у жителей Якутии. С начала 2016 года жители республики открыли и пролонгировали свыше 94 тысяч вкладов и сберегательных сертификатов. Общий объем привлеченных средств составил 24 млрд. рублей, что более чем на 10% превышает показатели предыдущего года.

- Повышенный спрос на вклады Сбербанка обусловлен не только условиями, которые предлагает банк, но и удобством оформления вкладов: в офисе, через интернет-банк Сбербанк Онлайн, мобильное приложение и другие сервисы. Специально к 175-летию Сбербанка запущен вклад «Самое ценное» с повышенной процентной ставкой до 8% годовых и бесплатным подключением к программе страхования «Защищенный вкладчик». Вкладчики проявили интерес к данному вкладу, оформив более 3,5 тысяч депозитов на общую сумму почти 2 млрд. рублей, - комментирует начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Якутского отделения Сбербанка Николай Иванчиков.

Сегодня банк предлагает вклады для всех категорий – вклад «Сохраняй» для получения дохода, вклад «Пополняй» для тех, кто предпочитает копить и регулярно откладывать средства и вклад «Управляй» для использования части средств без потери процентов. Ознакомиться с подробной информацией о вкладах можно на официальном сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.